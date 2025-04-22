Слухи уже прокомментировали в команде артистки. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Так, журналисты предложили певице принять участие в проекте "Наедине" при условии, что слухи о беременности от Тараса Цимбалюка правдивы. В ответ директор СолоХи фактически признал, что они не смогут принять участие в этом шоу. Вместо этого он предложил альтернативный вариант – пригласить артистку в программу ЖВЛ.

СолоХа бы рассказала о премьере в театре (сейчас она как раз на гастролях со спектаклем 'Наши Кайдаши'), как сочетает беременность и активную работу и, конечно, прокомментировала громкую новость со своим коллегой,

– написал директор певицы в своем сообщении, чем фактически отрицал беременность СолоХи от Цимбалюка.

Между тем сам актер воздерживается от каких-либо комментариев относительно этой ситуации.

Напомним, слухи о том, что СолоХа беременна от Тараса Цимбалюка появились после новостей о том, что актер станет громким героем 14 сезона романтического реалити "Холостяк". К тому же певица и Цимбалюк вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши", где имеют страстные сцены, что только подстрекает фантазию поклонников.

Для справки! СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, уже более четырех лет в отношениях с мужем Максимом, который работает в правоохранительных органах и избегает публичности. Супруги воспитывают двух дочерей: общего ребенка Евлалию, которой в сентябре 2025 исполнится 2 года, и Ариану – дочь артистки от предыдущего брака.