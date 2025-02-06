Нацвідбір-2024: хто переміг у конкурсі та яке місце зайняв на Євробаченні

Вже зовсім скоро відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2025. 10 конкурсантів боротимуться за право представити Україну на великій сцені у Базелі.

З цієї нагоди Show 24 вирішив пригадати, хто переміг в Національному відборі на Євробачення-2024 та яке місце представники України зайняли на головному пісенному конкурсі Європи.

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Так, учасниками Нацвідбору на Євробачення-2024 були YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA. Водночас саме дует Alyona Alyona та Jerry Heil здобув перемогу в Національному відборі. Артистки отримали 10 балів від журі, а глядачі присудили їм 11 балів. Їхній загальний результат склав 21 бал. Друге місце з 19 балами посів гурт Ziferblat, а третє – MELOVIN з 18 балами.

Для довідки! Торік оголошення переможців Нацвідбору було перенесено з 3 на 4 лютого через збій в "Дії". Тоді Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив, що збій системи був пов'язаний з величезним сплеском запитів на голосування, який сягав 15 000 запитів на секунду.



Зауважимо, цьогоріч вже теж відомо, як проголосувати на Нацвідборі Євробачення. Музичний конкурс відбудеться 8 лютого, в Національний відбір Євробачення дивитися онлайн можна буде на різних платформах.

Вже на пісенному конкурсі Євробачення-2024, що відбувся 11 травня в Мальме, Швеція, Alyona Alyona та Jerry Heil представили свою пісню Teresa & Maria, присвячену стійкості українських жінок в умовах великої війни.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Їхній виступ здобув значне визнання, отримавши 146 балів від журі та 307 балів від глядачів, загалом 453 бали і забезпечив Україні третє місце. Перемогу в Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.