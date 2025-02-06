По этому случаю Show 24 решил вспомнить, кто победил в Национальном отборе на Евровидение-2024 и какое место представители Украины заняли на главном песенном конкурсе Европы.

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Так, участниками Нацотбора на Евровидение-2024 были YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA. В то же время именно дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil одержал победу в Национальном отборе. Артистки получили 10 баллов от жюри, а зрители присудили им 11 баллов. Их общий результат составил 21 балл. Второе место с 19 баллами заняла группа Ziferblat, а третье – MELOVIN с 18 баллами.

Для справки! В прошлом году объявление победителей Нацотбора было перенесено с 3 на 4 февраля из-за сбоя в "Дії". Тогда Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, сообщил, что сбой системы был связан с огромным всплеском запросов на голосование, который достигал 15 000 запросов в секунду.



Заметим, в этом году уже тоже известно, как проголосовать на Нацотборе Евровидения. Музыкальный конкурс состоится 8 февраля, в Национальный отбор Евровидения смотреть онлайн можно будет на разных платформах.

Уже на песенном конкурсе Евровидение-2024, состоявшемся 11 мая в Мальме, Швеция, Alyona Alyona и Jerry Heil представили свою песню Teresa & Maria, посвященную стойкости украинских женщин в условиях большой войны.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Их выступление получило значительное признание, получив 146 баллов от жюри и 307 баллов от зрителей, всего 453 балла и обеспечил Украине третье место. Победу в Евровидении-2024 одержала Швейцария, которую представляли Nemo с песней The Code.