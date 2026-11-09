У мережу злили імена фіналісток і ймовірної переможниці "Холостяка-15": хто вони

Хоча в ефір вийшов лише четвертий випуск романтичного реаліті "Холостяк", у мережі вже обговорюють можливих фіналісток проєкту.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов на своєму ютуб-каналі, посилаючись на власні джерела, назвав двох учасниць, які нібито дійдуть до останнього випуску шоу.

За словами блогера, баскетболіст В'ячеслав Кравцов обиратиме між психологинею Любов'ю Конате та Тетяною Бевз, яка керує відділом маркетингу в міжнародній компанії.

Любов Конате / Фото СТБ

Тетяна Бевз / Фото СТБ

Любов має зв'язок зі спортивним світом: її колишній чоловік був професійним баскетболістом. Жінка також має доньку від попередніх стосунків, як і Слава.

Беспалов стверджує, що попереду в проєкті багато емоцій, а одна з учасниць піде з нього через розбите серце.

Любочка у нас у фіналі разом із Танею Бевз, яка не виграє проєкт. Вона постійно влаштовуватиме драми, бо ще та drama queen. А найсумніше й водночас найсмішніше в цій історії те, що попереду нас чекають її істерики, сльози та скандали. Усе тому, що вона по-справжньому закохалася в Кравцова, а він просто з цього всього рофлив,

– зазначив Богдан.

Інсайдерську інформацію підтверджують і пильні очевидці: підписники спільноти блогера помітили знімальну групу шоу в рідному місті Любові – Ізяславі. За традицією проєкту, знайомство Холостяка з родинами учасниць відбувається у 9-му випуску, коли за крок до фіналу залишаються лише чотири дівчини.

Крім того, Беспалов припустив, що участь Любові Конате в шоу може бути частиною продуманого плану. За його даними, вона та В'ячеслав давно знайомі, а поява в реаліті може допомогти обом привернути увагу аудиторії та стати помітнішими в медіа.

Він розумів, що потрібно вибрати переможницю, з якою можна буде засвітитися в медійному просторі. У підсумку кожен із них отримає своє. Він – певну медійність, бо заради цього й пішов на проєкт. Ну і, звичайно, вона,

– висловився блогер.

Богдан Беспалов розповів про фінал "Холостяка-15": дивіться відео онлайн

Водночас варто враховувати, що це лише припущення та інформація з джерел Богдана Беспалова. Хто насправді потрапить до фіналу та кого обере В'ячеслав Кравцов, глядачі дізнаються під час ефіру на СТБ.

До слова, раніше ми розповідали про всіх дівчат, які беруть участь у 15-му сезоні "Холостяка".