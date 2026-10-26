Скандальне минуле, непрості долі й гучні імена: хто змагається за серце Кравцова на "Холостяку"

Перша вечірка "Холостяка-15" позаду, а попереду – побачення, нові знайомства й боротьба за симпатію В’ячеслава Кравцова. Хто з учасниць залишився у проєкті та чим вони можуть здивувати Холостяка – розповідає 24 Канал.

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Христина Горняк – колишня дружина Володимира Остапчука

39-річна нотаріуска вже 16 років працює у професії та звикла покладатися на себе. Проте глядачі знають Христину насамперед через гучне розлучення з телеведучим Володимиром Остапчуком і тривалі суперечки навколо спільного будинку.

На шоу Горняк відверто розповіла про проблеми в минулому шлюбі. Тепер вона шукає амбітного, турботливого чоловіка, з яким зможе побудувати стосунки на взаємній повазі, а не публічних скандалах.

Тетяна Бевз – підкорила легендарну гоночну трасу

Тетяна керує відділом маркетингу Vodafone Україна, а поза роботою захоплюється автоспортом. Вона професійно займається картингом, опановує ендуро та вже підкорила Нюрбургринг – одну з найвідоміших гоночних трас світу.

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У чоловіках Тетяна цінує зрілість, амбітність та емпатію. У В’ячеславі її зацікавили не лише спортивні досягнення, а й щирість, яку вона розгледіла за статусом професійного баскетболіста.

Любов Конате – психологиня, яка вже знала Холостяка

35-річна Любов працює психологинею та навчається на психотерапевтку. Вона виховує доньку, а з В’ячеславом була знайома ще до участі в шоу – їхні шляхи перетиналися завдяки колишньому чоловікові, професійному баскетболісту.

Тепер Любов хоче знайти емоційно зрілого партнера, з яким почуватиметься у безпеці. Серед її мрій – велика родина, затишний будинок і весілля на озері Комо в Італії.

Марія Захватова – від інтернату до власної студії

У дитинстві Марія пережила непростий період: мама віддала її до школи-інтернату й поїхала на заробітки. Коли вони знову зблизилися, у житті матері вже була інша родина, у якій для доньки не знайшлося місця.

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Сьогодні Марія – повітряна гімнастка, тренерка та власниця студії. Вона прагне знайти чоловіка, на якого можна покластися, а у В’ячеславі побачила людину, з якою потенційно може побудувати надійні стосунки.

Єлизавета Колношенко – схудла майже на 30 кілограмів

Єлизавета родом із Херсона, а зараз розвиває в Києві власну справу – вона співзасновниця діджитал-агенції з просування брендів у соцмережах. Єлизавета схудла майже на 30 кілограмів і продовжує працювати над собою. У її житті є спорт, теніс, танці, подорожі, а також творчі заняття, які допомагають відновлювати сили, - гра на фортепіано та малювання.

Після розлучення, яке супроводжувалося непорозуміннями й різними поглядами на життя, вона по-новому подивилася на стосунки. У Вʼячеславі її привабили сильний характер, дисципліна та здатність долати труднощі.

Марія Пейзак – пережила пів року в окупації

22-річна Марія разом із родиною провела пів року в окупованому Мелітополі. Її батько служив у ЗСУ й загинув, захищаючи Україну. Після втрати дівчина стала підтримкою для мами та молодшої сестри, а зараз працює SMM-менеджеркою.

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Марія мріє про міцну сім’ю та велике кохання. Різниця у віці з В’ячеславом її не лякає: вона бачила подібний приклад у власній родині й вірить, що головне у стосунках – спільні цінності.

Катерина Петренко – кар’єру баскетболістки зруйнувала травма

Катерина мріяла про професійний баскетбол і мала перспективи потрапити до молодіжної збірної України. Проте травма змусила її залишити спорт. Згодом вона стала PR-менеджеркою та почала активно допомагати родинам військовополонених і ветеранам.

Катерина розлучена й виховує сина. Вона мріє повернутися до рідного Бердянська, який нині окупований, і створити дім, де пануватимуть любов та безпека. У В’ячеславі її привабили сила, спокій і спортивний характер.

Валерія Полянська – сім років працює з Лесею Нікітюк

Валерія народилася в Бахмуті, а в 17 років переїхала до Києва. Сьогодні вона менеджерка Лесі Нікітюк, з якою працює вже сім років. У минулому Валерія професійно займалася художньою гімнастикою, яка навчила її дисципліни та наполегливості.

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Після досвіду токсичних стосунків вона особливо цінує чесність, вірність і внутрішній спокій. На проєкті Валерія шукає чоловіка, з яким зможе створити сім’ю, а серед її найбільших мрій – власний будинок і повернення до рідного Бахмута.

Єлизавета Проценко – експертка з нерухомості та модель

Єлизавета увійшла до ТОП-2 найкращих експертів з оренди нерухомості у своїй компанії за підсумками 2025 року. Паралельно вона працює моделлю, створює контент для брендів і займається танцями Heels.

У чоловіках Єлизавета цінує азарт, амбіції та відданість своїй справі. Її приваблюють високі темноволосі чоловіки зі спортивним минулим, тож В’ячеслав цілком відповідає її зовнішнім уподобанням.

Вікторія Хилюк – педіатриня

Вікторія працює педіатринею, а у вільний час займається бігом, настільним тенісом, катається на сноуборді та бере участь у фотозйомках. На шоу вона поділилася особистим спогадом із дитинства, а згодом окремо наголосила, що батьки завжди були її підтримкою.

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У стосунках Вікторія хоче бачити відповідального й турботливого чоловіка, який уміє говорити про почуття без агресії та маніпуляцій. Після спілкування з нею В’ячеслав вирішив вручити учасниці троянду, адже захотів дізнатися її ближче.

Дар’я Дандік – психіатриня з мрією про реабілітаційний центр

Дар’я – дипломована психіатриня, кандидатка у майстри спорту з великого тенісу та любителька музики. Вона грає на фортепіано, подорожує й цікавиться психологією. У майбутньому учасниця хоче відкрити реабілітаційний центр для ветеранів.

Попередні стосунки навчили її берегти особистий простір. Тепер Дар’я шукає впевненого, доброго й емоційно стабільного чоловіка. У В’ячеславі її зацікавили інтелект, харизма та почуття гумору.

Анна Мишак – після загибелі чоловіка наважилася на нові стосунки

Анна дев’ять років була одружена з Ігорем Мишаком, який добровільно пішов на фронт і служив військовим медиком. Він загинув у 2023 році під час виконання бойового завдання. Після цієї втрати Анна намагається поступово відкритися новому життю.

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За освітою вона інженерка-технологиня, а зараз працює у сфері розробки та збирання безпілотників. На проєкт Анна прийшла, щоб знову повірити в кохання та знайти чоловіка, з яким можна побудувати стосунки на довірі й підтримці.

Лія Янголенко – модель, яка працює з міжнародними глянцями

Лія Янголенко співпрацює з міжнародними модними брендами, а її портфоліо включає зйомки для Vogue Polska, L’OFFICIEL Italia та ELLE Arabia. Напередодні повномасштабного вторгнення вона переїхала до Парижа, а зараз живе на дві країни.

Попри успіх у модельному бізнесі, Лія мріє передусім про сімейне щастя. У стосунках вона втомилася від чоловіків, які багато обіцяють, але мало роблять, тому шукає надійного партнера, чиї слова підтверджуються вчинками.

Дар’я Харитонова – чемпіонка з танців

Дар’я виросла у спортивній родині й перетворила танці на професію. Вона тренує інших, виступає в шоу-балеті, знімається в рекламі та кліпах, зокрема з’явилася у відео Наді Дорофєєвої на пісню "Японія". Разом із мамою учасниця створила власний бренд одягу.

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Дар’я веде активний спосіб життя й переконана, що зможе зрозуміти В’ячеслава завдяки його спортивному минулому. Вона шукає кохання, хоче побудувати успішну кар’єру та створити сім’ю.

Дарина Заінчуковська – автоблогерка

Дар’я захоплюється автомобілями, веде автоблог і добре розуміється на технічних особливостях електромобілів. Вона також має звання кандидатки в майстри спорту з легкої атлетики, а вдома на неї чекає восьмирічна донька.

У В’ячеславі Дар’ю зацікавило те, що вони обоє мають досвід шлюбу, виховують дітей і розвивають власну справу. Вона не приховує симпатії до Холостяка й хоче знайти партнера, з яким зможе рухатися до спільних цілей.

Та поки 15 учасниць намагаються привернути увагу В’ячеслава Кравцова, сам баскетболіст уже розповідав, чому знову готовий до кохання. Головний герой "Холостяка-15" зізнався скільки часу не має стосунків.