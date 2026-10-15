Обраницею В'ячеслава свого часу стала українська модель Еліна Руденко, яка має титули "Міс Тернопіль" і "Віцеміс України-2015". Пара познайомилася в соціальних мережах і спочатку просто листувалася. Уперше вони зустрілися в Києві у 2017 році, а через два роки баскетболіст освідчився коханій. 8 лютого 2021 року в подружжя народилася донька Мелісса. Дівчинці цьогоріч виповнилося п'ять років. Однак останніми роками В'ячеслав та Еліна майже не ділилися спільними фотографіями в соцмережах. Тепер Кравцов розповів, скільки часу залишається без стосунків.

За словами баскетболіста, він уже три роки самотній і нині готовий знову шукати кохання, передає 24 Канал.

Я вже три роки без стосунків. Хочу знайти жінку, з якою я можу провести й розділити своє життя,

– поділився В'ячеслав.

В'ячеслав Кравцов і Григорій Решетнік / Фото СТБ, "Холостяк"

Побачити перше знайомство Кравцова з учасницями Холостяка можна буде вже цієї п'ятниці, 16 жовтня, о 19:00 на СТБ. Під час першої вечірки баскетболіст зустрінеться з жінками, які прийшли на проєкт, щоб завоювати його серце. Хто з них зможе зацікавити головного героя та чи виникне між ними особливий зв'язок, глядачі дізнаються під час нового сезону.

До речі, "Холостяк-15" також покажуть на Netflix в Україні. А напередодні прем'єри В'ячеслав Кравцов поділився першими враженнями від участі в романтичному реаліті.