Избранницей Вячеслава в свое время стала украинская модель Элина Руденко, обладательница титулов "Мисс Тернополь" и "Вице-Мисс Украины-2015". Пара познакомилась в социальных сетях и сначала просто переписывалась. Впервые они встретились в Киеве в 2017 году, а через два года баскетболист сделал предложение любимой. 8 февраля 2021 года у супругов родилась дочь Мелисса. Девочке в этом году исполнилось пять лет. Однако в последние годы Вячеслав и Элина почти не делились совместными фотографиями в соцсетях. Теперь Кравцов рассказал, сколько времени он уже находится без отношений.

По словам баскетболиста, он уже три года одинок и сейчас готов снова искать любовь, передает 24 Канал.

Я уже три года без отношений. Хочу найти женщину, с которой я смогу провести и разделить свою жизнь,

– поделился Вячеслав.

Вячеслав Кравцов и Григорий Решетник / Фото СТБ, "Холостяк"

Увидеть первое знакомство Кравцова с участницами "Холостяка" можно будет уже в эту пятницу, 16 октября, в 19:00 на СТБ. Во время первой вечеринки баскетболист встретится с девушками, которые пришли на проект, чтобы завоевать его сердце. Кто из них сможет заинтересовать главного героя и возникнет ли между ними особая связь, зрители узнают в ходе нового сезона.

Кстати, "Холостяк-15" также покажут на Netflix в Украине. А накануне премьеры Вячеслав Кравцов поделился первыми впечатлениями от участия в романтическом реалити-шоу.