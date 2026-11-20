Шостий тиждень на проєкті не обійшовся без несподіванок. Одна з учасниць наважилася на відверте зізнання, яке засмутило В’ячеслава Кравцова, а інша не змогла продовжити знайомство з Холостяком. Хто залишив реаліті цього разу?

У шостому випуску "Холостяка-15" не всі дівчата змогли продовжити боротьбу за серце В’ячеслава Кравцова. Цього тижня на проєкті пролунали несподівані зізнання, а одна з розмов завершилася зовсім не так, як очікував Холостяк. 24 Канал розповідає, хто попрощався з реаліті.

Єлизавета Колношенко

Єлизавета Колношенко / Фото з Інстаграму elisaveta.muse

Першою учасницею, з якою В’ячеслав Кравцов попрощався у шостому випуску "Холостяка", стала Єлизавета Колношенко. Причиною стала історія з телефонним дзвінком чоловікові на ім’я Стас, про якого дівчина спочатку не хотіла розповідати.

Під час особистої розмови Слава попросив Єлизавету пояснити ситуацію. Спочатку вона стверджувала, що телефонувала помічниці, а згодом пояснила, що Стас допомагав їй із перевезенням валіз. Однак Холостяка обурив не сам дзвінок, а те, що учасниця не сказала правду одразу.

Кравцов зізнався, що втратив довіру до дівчини, адже вона почала говорити відверто лише після того, як він показав докази. Тому вирішив завершити їхнє знайомство. Цікаво, що саме Єлизавета отримала троянду першого враження на першій вечірці сезону.

Дар’я Харитонова

Дар’я Харитонова / Фото з Інстаграму haritonovadd

Ще однією учасницею, яка залишила "Холостяк", стала Дар’я Харитонова. Цікаво, що спочатку В’ячеслав Кравцов був готовий вручити їй троянду. Однак дівчина сама запросила Холостяка на відверту розмову та зізналася, що їй некомфортно брати участь у форматі, де чоловік, який їй подобається, паралельно будує стосунки з іншими жінками.

Дар’я пояснила, що їй важко усвідомлювати, що Слава цілуватиметься з іншими учасницями та зближуватиметься з ними. Вона не впевнена, що за таких обставин можна побудувати здорові стосунки. До того ж дівчина вирішила, що краще піти зараз, поки її почуття не стали ще сильнішими.

Водночас Харитонова подякувала В’ячеславу за знайомство та за те, що він дає учасницям можливість самостійно обирати, чи хочуть вони продовжувати цей шлях. Вона також додала, що якщо їхня зустріч була долею, то вони ще обов’язково побачаться.

Кравцов наголосив, що поважає рішення Дар’ї, однак її слова та несподіване прощання помітно його засмутили. Для Холостяка такий поворот став емоційно непростим, адже він був готовий продовжити їхнє знайомство.

Єлизавета Колношенко та Дар’я Харитонова / Фото з Інстаграму elisaveta.muse

Єлизавета Проценко

Єлизавета Проценко / Фото з Інстаграму lizaprotsenko

Ще однією учасницею, з якою В’ячеслав Кравцов попрощався у шостому випуску "Холостяка", стала Єлизавета Проценко. Баскетболіст зізнався, що не відчуває між ними тієї хімії, яка необхідна для розвитку романтичних стосунків. На його думку, за час знайомства між ними так і не виникло потрібного емоційного зв’язку.

Слава також зауважив, що не побачив прогресу в їхньому спілкуванні. Йому було прикро, що Єлизавета так і не змогла повністю відкритися йому, адже він сподівався на більше зближення. Утім, Кравцов вирішив не продовжувати знайомство та побажав дівчині всього найкращого. Єлизавета подякувала Холостяку, після чого їхня історія на проєкті завершилася.

Що сталося з Любов’ю Конате на Церемонії троянд

Любов Конате / Фото з Інстаграму konate_liubov_psy

Окрему інтригу залишила історія Любові Конате. Під час Церемонії троянд усі дівчата отримали квіти, окрім неї. В’ячеслав попросив учасницю провести його до автомобіля, чим неабияк здивував інших героїнь.

Дорогою до машини Холостяк не промовив жодного слова. Він допоміг Любові сісти в автомобіль, а згодом сам мовчки приєднався до неї. Тож поки незрозуміло, чим завершиться ця історія та чи означає відсутність троянди остаточне прощання з проєктом.



До речі, ексучасниця "Холостяка-15" Марія Захватова вже розсекретила, кого з дівчат вважає найкращою парою для В’ячеслава Кравцова.