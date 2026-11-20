В шестом выпуске "Холостяка-15" не все девушки смогли продолжить борьбу за сердце Вячеслава Кравцова. На этой неделе в проекте прозвучали неожиданные признания, а один из разговоров завершился совсем не так, как ожидал Холостяк. 24 Канал рассказывает, кто покинул реалити-шоу.

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Елизавета Колношенко

Елизавета Колношенко / Фото из инстаграма elisaveta.muse

Первой участницей, с которой Вячеслав Кравцов попрощался в шестом выпуске "Холостяка", стала Елизавета Колношенко. Причиной послужила история с телефонным звонком мужчине по имени Стас, о котором девушка сначала не хотела рассказывать.

Во время личной беседы Слава попросил Елизавету объяснить ситуацию. Сначала она утверждала, что звонила помощнице, а затем объяснила, что Стас помогал ей с перевозкой чемоданов. Однако Холостяка возмутил не сам звонок, а то, что участница не сказала правду сразу.

Кравцов признался, что утратил доверие к девушке, ведь она начала говорить откровенно только после того, как он показал доказательства. Поэтому он решил завершить их знакомство. Интересно, что именно Елизавета получила розу первого впечатления на первой вечеринке сезона.

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Дарья Харитонова

Дарья Харитонова / Фото из инстаграма haritonovadd

Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк", стала Дарья Харитонова. Интересно, что сначала Вячеслав Кравцов был готов вручить ей розу. Однако девушка сама пригласила Холостяка на откровенный разговор и призналась, что ей некомфортно участвовать в формате, где мужчина, который ей нравится, параллельно строит отношения с другими женщинами.

Дарья объяснила, что ей трудно осознавать, что Слава будет целоваться с другими участницами и сближаться с ними. Она не уверена, что в таких обстоятельствах можно построить здоровые отношения. К тому же девушка решила, что лучше уйти сейчас, пока ее чувства не стали еще сильнее.

В то же время Харитонова поблагодарила Вячеслава за знакомство и за то, что он дает участницам возможность самостоятельно выбирать, хотят ли они продолжать этот путь. Она также добавила, что если их встреча была судьбой, то они еще обязательно увидятся.

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Кравцов подчеркнул, что уважает решение Дарьи, однако ее слова и неожиданное прощание заметно огорчили его. Для "Холостяка" такой поворот стал эмоционально непростым, ведь он был готов продолжить их знакомство.

Елизавета Колношенко и Дарья Харитонова / Фото из инстаграма elisaveta.muse

Елизавета Проценко

Елизавета Проценко / Фото из инстаграма lizaprotsenko

Еще одной участницей, с которой Вячеслав Кравцов попрощался в шестом выпуске "Холостяка", стала Елизавета Проценко. Баскетболист признался, что не чувствует между ними той химии, которая необходима для развития романтических отношений. По его мнению, за время знакомства между ними так и не возникла нужная эмоциональная связь.

Слава также отметил, что не увидел прогресса в их общении. Ему было обидно, что Елизавета так и не смогла полностью раскрыться перед ним, ведь он надеялся на большее сближение. Впрочем, Кравцов решил не продолжать знакомство и пожелал девушке всего наилучшего. Елизавета поблагодарила "Холостяка", после чего их история в проекте завершилась.

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Что случилось с Любовью Конате на Церемонии роз

Любовь Конате / Фото из инстаграма konate_liubov_psy

Отдельную интригу вызвала история Любови Конате. Во время Церемонии роз все девушки получили цветки, кроме нее. Вячеслав попросил участницу проводить его до машины, почему он немало удивил других героинь.

По дороге к машине Холостяк не произнес ни слова. Он помог Любови сесть в автомобиль, а затем сам молча присоединился к ней. Поэтому пока непонятно, чем закончится эта история и означает ли отсутствие розы окончательное прощание с проектом.



Кстати, бывшая участница "Холостяка-15" Мария Захватова уже раскрыла, кого из девушек считает лучшей парой для Вячеслава Кравцова.