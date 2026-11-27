Любов Конате повернулася на проєкт і отримала довгоочікуваний поцілунок від В’ячеслава Кравцова. Водночас двом учасницям довелося попрощатися з Холостяком.

Сьомий випуск "Холостяка-15" приніс несподіване повернення, романтичний поцілунок і два прощання. 24 Канал розповідає, як минув новий епізод і хто продовжує боротьбу за серце Холостяка.

Любов Конате повернулася на "Холостяк" і поцілувалася з В'ячеславом

Історія Любові Конате отримала несподіване продовження. Нагадаємо, наприкінці попереднього випуску В’ячеслав Кравцов не вручив дівчині троянду та попросив провести його до автомобіля. Тоді доля учасниці на проєкті залишилася невизначеною.

Однак Холостяк усе ж не захотів завершувати їхнє знайомство. Він запросив Любу на індивідуальне побачення, щоб розібратися у своїх почуттях та зрозуміти, чи можуть вони побудувати стосунки.

Попри суперечності, які виникали між ними раніше, зустріч завершилася романтично. Любов отримала троянду та поцілунок від В’ячеслава. Тож замість остаточного прощання учасниця отримала другий шанс.

Хто покинув "Холостяк-15" у сьомому випуску

Поки для Любові Конате історія з Холостяком отримала новий розвиток, двом іншим дівчатам довелося залишити реаліті. Цього разу В’ячеслав попрощався з Лією Янголенко та Христиною Горняк.

Лія Янголенко

Лія Янголенко / Фото з Інстаграму ange_lia___

Знайомство Лії Янголенко та В’ячеслава Кравцова розпочалося ще до знімань "Холостяка". Однак лише в сьомому випуску вони нарешті отримали можливість провести час удвох.

Для побачення пара обрала лісову локацію, де Лія змогла більше розповісти про себе та показати Холостяку свій внутрішній світ. Зустріч минула приємно, проте романтична атмосфера не допомогла їм стати ближчими.

Після побачення В’ячеслав зрозумів, що йому складно знайти місце у загадковому світі дівчини та уявити їх разом у майбутньому. Тому вирішив завершити знайомство. Так, історія, яка почалася ще до проєкту, на ньому й закінчилася.

Христина Горняк

Христина Горняк / Фото з Інстаграму kristygor

Ще однією учасницею, яка залишила "Холостяк-15", стала нотаріуска та блогерка Христина Горняк.

Під час спілкування з дівчиною В’ячеслав так і не зміг позбутися сумнівів щодо її почуттів. Йому бракувало впевненості у взаємності, тому продовжувати знайомство в умовах невизначеності Холостяк не захотів.

Зрештою Кравцов вирішив поставити крапку в їхній історії. Для Христини сьомий випуск став останнім на проєкті.

Хто залишився боротися за серце В’ячеслава Кравцова

Після сьомого випуску "Холостяка-15" на проєкті залишилося п'ять учасниць. Любов Конате змогла повернутися до боротьби за серце баскетболіста, однак попереду на дівчат чекають нові побачення та непрості рішення.

Фінал сезону наближається, тож кожна зустріч може стати вирішальною. Тепер цікаво, чи вдасться Любові скористатися своїм другим шансом і хто з п'яти учасниць зрештою стане обраницею В’ячеслава Кравцова.

До речі, нещодавно Христина Горняк також поділилася роздумами про самотність жінок і статистикою, яка її вразила, – про це вона розповіла на тлі своєї участі в "Холостяку".