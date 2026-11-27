Учасниця Холостяка-15 Христина Горняк / Фото з інстаграму kristygor
Холостяк-15 з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим у самому розпалі. Серед учасниць, які досі змагаються за його серце, є нотаріуска, блогерка та колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк. На тлі участі у шоу жінка заговорила про самотність.
В останньому епізоді Холостяка В'ячеслав відправив додому кілька дівчат, і з кожним випуском їх стає все менше. Серед претенденток на перемогу залишається Христина Горняк, яку баскетболіст поки що не хоче відпускати. Між ними вже зав'язалися певні стосунки, хоч їх ще і складно назвати романтичними чи пристрасними.
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На тлі цього нещодавно Христина опублікувала великий допис у своєму інстаграмі, в якому висловилася про самотність жінок. У тексті йдеться про успішних, пропрацьованих дівчат, які не можуть знайти собі пару.
Чому так багато самодостатніх, дорослих і пропрацьованих жінок сьогодні не в стосунках? Жінок, які реалізовані, фінансово незалежні, знають собі ціну й не шукають чоловіка, щоб заповнити порожнечу у своєму житті
Нотаріуска пояснила, що ці впевнені у собі жінки не хочуть терпіти емоційні гойдалки, неповагу, маніпуляції, невизначеність і постійне з’ясування, хто кому що винен, а просто хочуть бути коханими та відчувати близькість.
Вони хочуть зрілих стосунків, де є взаємність, легкість, повага, відповідальність і бажання бути разом. Де не потрібно зраджувати собі заради того, щоб хтось залишився поруч. То в чому ж причина? Жінки стали занадто вимогливими, чи просто перестали погоджуватися на менше? Мені справді цікаво почути ваші думки. Давайте чесно, бо статистика вражає
Поки невідомо, чи мова йде про саму Христину, чи це спостереження збоку. Проте точно відомо, що Христина більше не хоче таких стосунків, які у неї були у шлюбі з Остапчуком.
Ще у першому випуску Холостяка-15 Христина розповіла про аб'юз у попередніх стосунках та назвала шлюб з Остапчуком страшним періодом.
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