Участница шоу Холостяк-15 Кристина Горняк / Фото из инстаграма kristygor
Холостяк-15 с баскетболистом Вячеславом Кравцовым в самом разгаре. Среди участниц, которые до сих пор борются за его сердце, – нотариус, блогерка и бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк. На фоне участия в шоу женщина заговорила об одиночестве.
В последнем эпизоде шоу Холостяк Вячеслав отправил домой нескольких девушек, и с каждым выпуском их становится все меньше. Среди претенденток на победу остается Кристина Горняк, которую баскетболист пока не хочет отпускать. Между ними уже завязались определенные отношения, хотя их еще и сложно назвать романтическими или страстными.
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На фоне этого недавно Кристина опубликовала большой пост в своем инстаграме, в котором высказалась об одиночестве женщин. Речь в тексте идет об успешных, состоявшихся девушках, которые не могут найти себе пару.
Почему так много самодостаточных, взрослых и состоявшихся женщин сегодня не находятся в отношениях? Женщин, которые реализованы, финансово независимы, знают себе цену и не ищут мужчину, чтобы заполнить пустоту в своей жизни
Нотариус объяснила, что эти уверенные в себе женщины не хотят терпеть эмоциональные качели, неуважение, манипуляции, неопределенность и постоянные выяснения, кто кому что должен, а просто хотят быть любимыми и чувствовать близость.
Они хотят зрелых отношений, в которых есть взаимность, легкость, уважение, ответственность и желание быть вместе. Где не нужно изменять себе ради того, чтобы кто-то остался рядом. Так почему же это происходит? Женщины стали слишком требовательными или просто перестали соглашаться на меньшее? Мне действительно интересно услышать ваши мнения. Давайте честно, ведь статистика поражает
Пока неизвестно, речь идет о самой Кристине или это наблюдение со стороны. Однако точно известно, что Кристина больше не хочет таких отношений, какие у нее были в браке с Остапчуком.
Еще в первом выпуске Холостяка-15 Кристина рассказала об абьюзе в предыдущих отношениях и назвала брак с Остапчуком ужасным периодом.
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