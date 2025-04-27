Дехто досі разом: українські зірки, які мали та мають стосунки з росіянами

Війна змусила кожного українця визначитися зі своєю позицією, і особливо непросто це виявилося для тих, хто мав особисті зв'язки з Росією. Цікаво, що немало українських артистів будували стосунки з росіянами.

Серед них – Ірина Білик, Катерина Кузнєцова, Alekseev та інші. Деякі пари розпалися, інші знайшли компроміс, але кожна історія унікальна. Про 5 українських зірок, які мали стосунки з росіянами – пише Show 24.

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Катерина Кузнєцова

Актриса вже понад вісім років перебуває у стосунках з російським підприємцем Максимом Апліним. Хоч пара і заручилась ще у 2021 році, весілля довелося відкласти через пандемію та війну.

До початку повномасштабного вторгнення Катерина та Максим жили в Росії, але після 24 лютого 2022 року пара залишила країну-терористку та відкрито виступила проти російської агресії. Зараз вони живуть "на три країни": Катерина працює в Києві, Максим – на Шрі-Ланці, а зустрічаються переважно в Іспанії.



Катерина Кузнєцова з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Ірина Білик

Співачка вийшла заміж за російського фотографа та режисера Аслана Ахмадова у 2015 році. Аслан став третім і наразі останнім офіційним чоловіком Ірини Білик. Втім, їхній шлюб протривав лише до 2020 року.

Зауважимо, у подружжя є спільний син Табріз, якого народила сурогатна мама.



Ірина Білик з ексчоловіком Асланом Ахмадовим і сином Табрізом / Фото з інстаграму співачки

Alekseev

Микита понад чотири роки зустрічався з ексучасницею "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Пара мешкала в Києві разом із французьким бульдогом Нео. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина виїхала за кордон, а потім повернулася в Україну. Після початку війни Синецькій, громадянці Росії, довелося стати на облік у СБУ, щоб легально перебувати в Україні.

Хоча офіційних заяв про розрив виконавців не було, останнім часом Alekseev помічають у компанії блогерки Даші Кубік. Їм приписують роман.



Alekseev з Уляною Синецькою / Фото з інстаграму співака

Аліна Гросу

Влітку 2019 року Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Пара відсвяткувала гучне весілля в Італії, проте їхній шлюб протривав лише пів року. Вже у грудні 2019 року подружжя розлучилося, оскільки чоловік закохався в іншу жінку.



Аліна Гросу з Олександром Комковим / Фото з інстаграму співачки

Наступні два роки Аліна зустрічалася з російським актором Романом Полянським, потім ходили чутки, що пара розійшлася. Водночас на початку 2024 року Гросу натякала на новий шлюб, а у квітні підтвердила одруження, яке відбулося в Лас-Вегасі. Ім'я нового обранця виконавиця не розкриває, повідомивши лише про його роботу в кіноіндустрії, що породжує чутки про можливе повернення до стосунків з Полянським. До того ж він знімався в її новому кліпі, де Аліна та Роман поцілувалися.

Зоряна Марченко

Зірка серіалу "Просто Надія" два роки була у шлюбі з російським актором Олександром Ведменським, який підтримує агресію проти України. Дізнавшись про вагітність, акторка погодилася на шлюб і переїзд до Москви, хоча зізнавалась, що була закохана в Олександра, але не любила його.

У Росії Зоряна страждала від депресії через самотність і врешті повернулася до Києва. Нині вона не спілкується з колишнім чоловіком, який лише зрідка пише смс доньці.

Торік у житті акторки з'явився новий партнер, який також працює на знімальному майданчику, але не є актором. Їхні стосунки почалися після випадкової зустрічі поза роботою.