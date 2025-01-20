Пісня Ігоря Білозіра "Перший сніг", за яку його вбили у Львові, опинилась у трендах тіктоку

Ігор Білозір – це людина, яка залишила по своїй смерті чимало культурної спадщини. Він міг зробити ще багато для української культури, однак вбивство композитора докорінно змінило всі плани на життя.

Історія Ігоря Білозіра – це приклад того, що українська мова та культура можуть стати приводами для вбивства, що є неприпустимим у сучасному суспільстві. Останнім часом відстежується тенденція серед молодого покоління, що воно намагається не просто відродити українську музику, а й задати їй сучасного звучання, пише Show 24.

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Цього разу об'єктом уваги стала пісня "Перший сніг", до якої Ігор Білозір написав музику, а вірш – Богдан Стельмах. Про популярність треку сьогодні заговорила вдова композитора Ольга Гошовська.

Ось що означає нове аранжування, сучасна інтерпретація, молодіжний пульс! Пісня стрімко набирає сотні тисяч переглядів і стає мегапопулярною. Знову! І найбільше, що тішить: її слухає МОЛОДЬ! МОЛОДЦІ, ГУРТ "БОЙКИ"! ДЯКУЮ!,

– написала Ольга.

Зазначимо й те, що трек збирає чимало прихильників не тільки у тіктоці, а й на інших платформах, що допомагає пісні звучати ще голосніше. Нагадаємо, що в оригіналі "Перший сніг" виконувала ВІА "Ватра". У 1982 році вийшов фільм "Ватра кличе на свято", де пісню заспівали Оксана Білозір (перша дружина Ігоря) та Мар'ян Шуневич.

ВІА "Ватра" – "Перший сніг": дивіться відео онлайн

Пропонуємо переглянути сучасні інтерпретації, які надали пісні другого дихання.

Що відомо про вбивство Ігоря Білозіра

Ігор Білозір родом із Радехова Львівської області. Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії, а також стажувався у США й Канаді.

У 1977 році одружився зі співачкою Оксаною Білозір. У шлюбі в пари народився син Андрій. У 1991 році подружжя розлучилось, і композитор одружився вдруге. Його обраницею стала жінка Ольга. У 1996 році Ігорю надали звання народного артиста.

8 травня 2000 року композитор разом із друзями перебував у закладі "Цісарська кава". Чоловіки співали українських пісень, серед яких була і композиція "Перший сніг". Виявилось, що таким чином вони нібито "заважали" іншій компанії слухати та виконувати російський шансон.

Тоді 45-річного Ігоря Білозіра побили двоє чоловіків: Дмитро Воронов і Юрій Калінін. Трагічна подія розвивалась на очах десятків людей. Композитора забрала карета швидкої допомоги, а в лікарні за життя чоловіка боролись 20 днів. На жаль, 28 травня композитор помер. Його поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, а на прощання прийшло тисячі людей.

Похорон Ігоря Білозіра / Фото provse.te.ua

Винуватцям смерті Білозіра суд визначив покарання у вигляді 15 і 12 років позбавлення волі відповідно, однак адвокати оскаржили це рішення, а Верховний суд скасував цей вирок. При повторному засіданні чоловіків засудили на 10 і 8 років позбавлення волі відповідно. У серпні 2022 року вулицю Герцена, що у Львові, перейменували на честь Ігоря Білозіра.