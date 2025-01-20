История Игоря Билозира – это пример того, что украинский язык и культура могут стать поводами для убийства, что недопустимо в современном обществе. В последнее время отслеживается тенденция среди молодого поколения, что оно пытается не просто возродить украинскую музыку, но и задать ей современное звучание, пишет Show 24.

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На этот раз объектом внимания стала песня "Первый снег", к которой Игорь Билозир написал музыку, а стихотворение – Богдан Стельмах. О популярности трека сегодня заговорила вдова композитора Ольга Гошовская.

Вот что означает новая аранжировка, современная интерпретация, молодежный пульс! Песня стремительно набирает сотни тысяч просмотров и становится мегапопулярной. Снова! И больше всего, что радует: ее слушает МОЛОДЕЖЬ! МОЛОДЦЫ, ГРУППА "БОЙКИ"! СПАСИБО!,

– написала Ольга.

Отметим и то, что трек собирает немало поклонников не только в тиктоке, но и на других платформах, что помогает песне звучать еще громче. Напомним, что в оригинале "Первый снег" исполняла ВИА "Ватра". В 1982 году вышел фильм "Ватра зовет на праздник", где песню спели Оксана Билозир (первая жена Игоря) и Марьян Шуневич.

ВИА "Ватра" – "Первый снег": смотрите видео онлайн

Предлагаем посмотреть современные интерпретации, которые придали песне второе дыхание.

Что известно об убийстве Игоря Билозира

Игорь Билозир родом из Радехова Львовской области. Учился во Львовском музыкально-педагогическом училище и Львовской консерватории, а также стажировался в США и Канаде.

В 1977 году женился на певице Оксане Билозир. В браке у пары родился сын Андрей. В 1991 году супруги развелись, и композитор женился во второй раз. Его избранницей стала женщина Ольга. В 1996 году Игорю присвоили звание народного артиста.

8 мая 2000 года композитор вместе с друзьями находился в заведении "Цисарский кофе". Мужчины пели украинские песни, среди которых была и композиция "Первый снег". Оказалось, что таким образом они якобы "мешали" другой компании слушать и исполнять русский шансон.

Тогда 45-летнего Игоря Билозира избили двое мужчин: Дмитрий Воронов и Юрий Калинин. Трагическое событие развивалось на глазах десятков людей. Композитора забрала карета скорой помощи, а в больнице за жизнь мужчины боролись 20 дней. К сожалению, 28 мая композитор умер. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове, а на прощание пришло тысячи людей.

Похороны Игоря Билозира / Фото provse.te.ua

Виновникам смерти Билозира суд определил наказание в виде 15 и 12 лет лишения свободы соответственно, однако адвокаты обжаловали это решение, а Верховный суд отменил этот приговор. При повторном заседании мужчин осудили на 10 и 8 лет лишения свободы соответственно. В августе 2022 года улицу Герцена, что во Львове, переименовали в честь Игоря Билозира.