Ігор Кондратюк назвав переможця "Караоке на майдані", якого вважає найталановитішим

У легендарній програмі "Караоке на майдані" взяли участь безліч українських виконавців, які зараз є суперпопулярними. Ведучий шоу Ігор Кондратюк поділився, хто з усіх випускників шоу, є найталановитішим.

На думку Ігоря Кондратюка, найталановитіший випускник "Караоке на майдані" – Павло Табаков. Про це пише Show 24 з посиланням на BLIK.ua.

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Ігор Кондратюк пояснив, чому вважає Павла Табакова одним з найкращих переможців проєкту. Продюсер нагадав, що Табаков – єдиний, хто виграв на шоу "Шанс" та "Голос країни".

Не хочу нікого образити, але назву Пашу Табакова. Він є самодостатнім музикантом і співаком. З пристойним авторським репертуаром. Також Паша написав декілька мюзиклів. У нього є дитяча творча школа у Львові,

– розповів Кондратюк.

За словами продюсера, у деяких переможців талант-шоу були перерви чи паузи у творчості, а про інших глядачі вже забули. Тоді як Павло Табаков творить музику постійно.

"Також відзначу Надю Дорофєєву, Євгена Турчинова, Наталію Валевську…. Ні, було багато талановитих!" – додав Ігор Кондратюк.

Де зараз Павло Табаков

Після перемоги в шоу "Шанс" Павло Табаков продовжив розвивати сольну кар'єру. Він є автором шести альбомів. Зараз музикант активно дає благодійні концерти та бере участь в аукціонах, де збирають кошти для військових. До слова, його донька пішла стопами батька й теж займається музикою.

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