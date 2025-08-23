Продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому Павло Табаков не здобув такої ж великої популярності, як Віталій Козловський. Обидва співаки брали участь у проєкті "Шанс" і стали його переможцями.

Кондратюк вважає, що Табаков – найталановитіший переможець "Шансу". Продюсер зауважив, що він не став такою ж зіркою, як Козловський, адже є нішевим співаком, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Балючі теми".

Павло Табаков – нішевий співак. Ніша називається "м'яка, інтелігентна пісня", з якою важче пробитися на сцену, але це надовго, навіки. Тобто він свій репертуар може співати нескінченно, йому не треба ганятися хайпом, за трендами,

– пояснив Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що Віталій Козловський переміг у 1 сезоні проєкту "Шанс", а Павло Табаков – у 5. Продюсер наголосив, що це також вплинуло на їхнє визнання.

Популярність першого переможця завжди краща, ніж популярність усіх інших переможців. Паша Табаков переміг у дуже крутій конкуренції з Дмитриченком, який, на мій погляд, теж феноменально цікавий, такий надривний співак, оригінальний. Йому важче вибирати репертуар, шукати,

– поділився він.

Кондратюк додав, що Табаков продовжує творити: виступає, пише пісні, мюзикли для дітей, має школу.

Що відомо про Павла Табакова?