Ігор Кондратюк назвав найталановитішого переможця проєкту "Шанс"
- Ігор Кондратюк вважає Павла Табакова найталановитішим переможцем "Шансу", а його меншу популярність порівняно з Віталієм Козловським пояснює нішовістю музики.
- Кондратюк зазначив, що Табаков продовжує творити: виступає, пише пісні та мюзикли, має школу.
Продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому Павло Табаков не здобув такої ж великої популярності, як Віталій Козловський. Обидва співаки брали участь у проєкті "Шанс" і стали його переможцями.
Кондратюк вважає, що Табаков – найталановитіший переможець "Шансу". Продюсер зауважив, що він не став такою ж зіркою, як Козловський, адже є нішевим співаком, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Балючі теми".
Павло Табаков – нішевий співак. Ніша називається "м'яка, інтелігентна пісня", з якою важче пробитися на сцену, але це надовго, навіки. Тобто він свій репертуар може співати нескінченно, йому не треба ганятися хайпом, за трендами,
– пояснив Ігор Кондратюк.
Нагадаємо, що Віталій Козловський переміг у 1 сезоні проєкту "Шанс", а Павло Табаков – у 5. Продюсер наголосив, що це також вплинуло на їхнє визнання.
Популярність першого переможця завжди краща, ніж популярність усіх інших переможців. Паша Табаков переміг у дуже крутій конкуренції з Дмитриченком, який, на мій погляд, теж феноменально цікавий, такий надривний співак, оригінальний. Йому важче вибирати репертуар, шукати,
– поділився він.
Кондратюк додав, що Табаков продовжує творити: виступає, пише пісні, мюзикли для дітей, має школу.
Інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн
До речі, раніше наша редакція писала матеріал, де зараз Павло Табаков.
Що відомо про Павла Табакова?
Павло Табаков народився 27 квітня 1978 року у Львові. Він навчався у Львівському музично-педагогічному училищі імені Філарета Колесси й у Львівській музичній академії імен Миколи Лисенка.
Співак переміг не лише у 5 сезоні проєкту "Шанс", але й у шоу "Голос країни 2", де був у команді Діани Арбеніної.
Дружину Табакова звати Ольга, вони виховують двох дітей.