Зірка "Ліги сміху" Ласточкін уперше за тривалий час вийшов на зв'язок і показав відео з бліндажа
Зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін рідко з'являється в мережі та ділиться подробицями військової служби після мобілізації.
Однак нещодавно гуморист опублікував нове відео в інстаграмі, на якому станцював просто у військовому бліндажі. Підписники звернули увагу на те, як змінився його зовнішній вигляд.
На відео Ігор Ласточкін у військовій формі та спорядженні танцює під трек Mi Chico від румунського діджея DJ Goja. За час служби він відростив густу бороду, у якій уже помітна сивина.
Однак ролик мав не лише розважальну мету. У такий спосіб військовий вирішив зібрати гроші на пікап для своїх побратимів.
Я вам танець, ви нам закидуєте донат на пікап,
– написав Ласточкін у підписі до відео.
Заклик гумориста не залишився без уваги. Згодом він оновив допис і зазначив, що необхідну суму на автомобіль уже зібрали.
Нагадаємо, Ігор Ласточкін повідомив, що долучився до війська в лютому 2025 року. Тоді він показав підписникам військовий квиток і зброю. Відомо, що гуморист служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". В одному з інтерв'ю для "Каналу Вихідного Дня" він розповідав, що працює в підрозділі безпілотних авіаційних комплексів.
Нагадаємо, що раніше відомий український актор Сергій Стрельніков, який знімався у фільмах "Довбуш" і "КІЛЛХАУС", мобілізувався до Сил оборони України.