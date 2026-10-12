Однако недавно юморист опубликовал в инстаграме новое видео, на котором он станцевал прямо в военном блиндаже. Подписчики обратили внимание на то, как изменился его внешний вид.

На видео Игорь Ласточкин в военной форме и снаряжении танцует под трек Mi Chico от румынского диджея DJ Goja. За время службы у него отросла густая борода, в которой уже заметна седина.

Однако ролик преследовал не только развлекательную цель. Так военный решил собрать деньги на пикап для своих сослуживцев.

Я вам танец, вы нам бросаете донат на пикап,

– написал Ласточкин в подписи к видео.

Призыв юмориста не остался без внимания. Впоследствии он обновил пост и отметил, что необходимую сумму на автомобиль уже собрали.

Напомним, Игорь Ласточкин сообщил, что вступил в армию в феврале 2025 года. Тогда он показал подписчикам военный билет и оружие. Известно, что юморист служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". В одном из интервью для "Канала Выходного дня" он рассказывал, что служит в подразделении беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, что ранее известный украинский актер Сергей Стрельников, снимавшийся в фильмах "Довбуш" и "КИЛЛХАУС", был мобилизован в Силы обороны Украины.