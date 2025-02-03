Сьогодні виповнився б 51: що відомо про Ігоря Пелиха, життя якого обірвалось 16 років тому в ДТП

Ігор Пелих – відомий український ведучий, журналіст і продюсер. Він був одним із тих, хто не боявся висловлювати власну думку й мав багато планів на життя. Однак трагічна ДТП забрала в України справжнього патріота та гідного сина країни.

Ігор Пелих родом із Тернополя. Його дитинство було доволі складне, адже батьки хлопчика розлучились, і йому доводилось почергово жити то в мами, то в тата. Після закінчення 8 класу вступив у Тернопільське вище професійне училище на майстра з ремонту взуття. Потім деякий час пропрацював на фабриці, однак тяга до творчості не полишала амбіційного юнака. Що відомо про життя Пелиха, як він загинув та де його сім'я зараз – читайте в матеріалі Show24.

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Шлях до слави

Ігор займався вільною боротьбою, а також грав на бас-гітарі у гурті Nameless. У 1989 році став членом молодіжної організації СНУП (Спілка незалежної української молоді). Разом зі своїм товаришем музикант розклеював листівки із закликом про проголошення незалежності України. Пізніше двох діячів затримали та відправили на декілька днів до СІЗО.

Тернопільська обласна державна радіокомпанія стала для Пелиха початком медійної кар'єри. Там він створив та вів авторську музичну передачу "Веселий Роджер".

Ігор Пелих – програма "Веселий Роджер": дивіться відео онлайн

Згодом ведучий перебрався до Києва, де спочатку працював діджеєм, а потім влаштувався ведучим на "1+1" у програму "Не всі вдома". До слова, на кастинг Ігор потрапив завдяки своїй майбутній дружині – Олександрі Лозинській.

Ігор Пелих – програма "Не всі дома": дивіться відео онлайн

Крім того, Пелих вступив до Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пізніше став адміністратором каналу ICTV, ведучим телепрограм "Галопом по Європах", "На свою голову", "Таксі" та "Лабіринт".

Ігор Пелих ведучий програми "Галопом по Європах" / Фото з ютубу

Під час Помаранчевої революції медійник був одним із перших, хто не погодився з редакційною політикою каналу. Ще одним важливим моментом у кар'єрі Пелиха було те, що він став засновником та генеральним продюсером студії "Роги і копита продакшн".

Смерть Ігоря Пелиха

8 травня 2009 року життя Ігоря Пелиха обірвалось на 35-му році життя. Телеведучий був пасажиром автівки Volkswagen Passat, де сидів на задньому кріслі. У машину в'їхала Honda, а Пелих після зіткнення вилетів через лобове скло. Винуватець спершу втік з місця трагедії, але потім сам прийшов до відділку, а згодом був засуджений на 9 років.

Могила Ігоря Пелиха / Фото з Вікіпедії

Де зараз родина Ігоря Пелиха

Як ми вже згадували, дружиною ведучого була Олександра Лозинська. У шлюбі народилось троє дітей – один син Іван і дві доньки – Соломія та Устина.

Ігор Пелих з родиною / Фото nova.te.ua

Коли чоловік загинув, його сину було всього 9 років. Іван захоплювався кінематографом та навчався на режисера в університеті мистецтв імені Карпенка-Карого, однак повномасштабна війна змінила його плани на життя. Хлопець долучився до лав ЗСУ.

Син Ігоря Пелиха став військовим ЗСУ / Фото з інстаграму Івана

Соломія ж розділила захоплення батька – музику. Дівчина грає на гітарі й організовує камерні виступи.

Соломія Пелих / Фото з фейсбуку

Про Устину відомо не так багато. Однак, судячи з фото у соцмережах, сьогодні дівчина, ймовірно, проживає у Польщі.

Устина Пелих / Фото з фейсбуку

У травні минулого року Костянтин Грубич розповів, що вдова Ігоря Пелиха вдруге вийшла заміж і народила чоловікові сина.