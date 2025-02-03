Игорь Пелых родом из Тернополя. Его детство было довольно сложное, ведь родители мальчика развелись, и ему приходилось поочередно жить то у мамы, то у папы. После окончания 8 класса поступил в Тернопольское высшее профессиональное училище на мастера по ремонту обуви. Затем, некоторое время проработал на фабрике, однако тяга к творчеству не оставляла амбициозного юношу. Что известно о жизни Пелыха, как он погиб и где его семья сейчас – читайте в материале Show24.

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Путь к славе

Игорь занимался вольной борьбой, а также играл на бас-гитаре в группе Nameless. В 1989 году стал членом молодежной организации СНУП (Союз независимой украинской молодежи). Вместе со своим товарищем музыкант расклеивал листовки с призывом о провозглашении независимости Украины. Позже двух деятелей задержали и отправили на несколько дней в СИЗО.

Тернопольская областная государственная радиокомпания стала для Пелыха началом медийной карьеры. Там он создал и вел авторскую музыкальную передачу "Веселый Роджер".

Игорь Пелых – программа "Веселый Роджер": смотрите видео онлайн

Впоследствии ведущий перебрался в Киев, где сначала работал диджеем, а потом устроился ведущим на "1+1" в программу "Не все дома". К слову, на кастинг Игорь попал благодаря своей будущей жене – Александре Лозинской.

Игорь Пелых – программа "Не все дома": смотрите видео онлайн

Кроме того, Пелых поступил в Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Позже стал администратором канала ICTV, ведущим телепрограмм "Галопом по Европам", "На свою голову", "Такси" и "Лабиринт".

Игорь Пелых ведущий программы "Галопом по Европам" / Фото с ютуба

Во время Оранжевой революции медийщик был одним из первых, кто не согласился с редакционной политикой канала. Еще одним важным моментом в карьере Пелыха было то, что он стал основателем и генеральным продюсером студии "Рога и копыта продакшн".

Смерть Игоря Пелыха

8 мая 2009 года жизнь Игоря Пелыха оборвалась на 35-м году жизни. Телеведущий был пассажиром автомобиля Volkswagen Passat, где сидел на заднем кресле. В машину въехала Honda, а Пелих после столкновения вылетел через лобовое стекло. Виновник сначала скрылся с места трагедии, но потом сам пришел в участок, а впоследствии был осужден на 9 лет.

Могила Игоря Пелиха / Фото из Википедии

Где сейчас семья Игоря Пелыха

Как мы уже упоминали, женой ведущего была Александра Лозинская. В браке родилось трое детей – один сын Иван и две дочери – Соломия и Устина.

Игорь Пелых с семьей / Фото nova.te.ua

Когда муж погиб, его сыну было всего 9 лет. Иван увлекался кинематографом и учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого, однако полномасштабная война изменила его планы на жизнь. Парень присоединился к рядам ВСУ.

Сын Игоря Пелыха стал военным ВСУ / Фото из инстаграма Ивана

Соломия же разделила увлечение отца – музыку. Девушка играет на гитаре и организует камерные выступления.

Соломия Пелых / Фото из фейсбука

Об Устине известно не так много. Однако, судя по фото в соцсетях, сегодня девушка, вероятно, проживает в Польше.

Устина Пелих / Фото из фейсбука

В мае прошлого года Константин Грубич рассказал, что вдова Игоря Пелыха во второй раз вышла замуж и родила мужу сына.