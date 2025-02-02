Андрей Кузьменко был из тех людей, который всегда говорил правду и не боялся, что его слова могут кому-то не понравиться. В своих песнях он закладывал глубокие смыслы, которые отзываются и сегодня, а легендарные фразы артиста цитируют все чаще. Кто-то даже считает, что своими словами певец частично предсказал будущее.

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Когда в 2014 году Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым, Андрей уже понимал, что это не просто АТО, а настоящая война. Артист пытался всеми силами помогать ребятам и девушкам на фронте, ведь в то время наша страна не была готова к таким событиям. Он активно волонтерил, неоднократно приезжал на фронт, а также уделял внимание музыкальной культуре. Он был убежден, что патриотические песни должны быть постоянно в современном инфопространстве, а не тогда, когда этого требуют обстоятельства. Если бы не трагическое событие, то сегодня мы еще имели бы возможность услышать не одну песню и не одну цитату из уст Андрея Кузьменко.

Сегодня в подборке Show24 предлагаем вспомнить популярные фразы музыканта, которые до сих пор не потеряли своей актуальности и мотивационности.

Жизнеутверждающие цитаты Андрея Кузьменко, которые актуальны до сих пор

Лучшие цитаты "Кузьмы" / Коллаж 24 Канала

Цитаты Андрея Кузьменко "Скрябина" / Колаж 24 Канала

Андрей Кузьменко – цитаты / Колаж 24 Канала

Цитаты "Кузьмы" / Колаж 24 Канала

Цитаты "Скрябина" / Коллаж 24 Канала

Лучшие цитаты Андрея Кузьменко / Колаж 24 Канала

"Скрябин" Андрей Кузьменко – цитаты / Колаж 24 Канала

Как погиб Андрей Кузьменко

2 февраля 2015 года артист разбился возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Музыкант возвращался с концерта, который проходил в Кривом Роге.

Внедорожник Кузьменко выехал на встречную полосу, где столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53". Артист получил смертельную травму головы, а подушки безопасности не смогли его спасти. Андрею навсегда осталось 46 лет.