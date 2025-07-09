Помер Ігор Поклад: коли й де відбудеться прощання з легендарним композитором

Історик та журналіст Михайло Маслій відреагував на смерть Ігоря Поклада. Він поділився спогадами та оголосив, коли й де відбудеться прощання з митцем.

Михайло Маслій сповістив, що прощання з Ігорем Покладом відбудеться у Києві 11 липня. Про це пише Show 24 з посиланням на його фейсбук-сторінку.

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Прощання з легендою – в п'ятницю, 11 липня, в Національній філармонії України,

– повідомив історик та журналіст.

У своєму дописі Михайло Маслій також поділився деталями біографії Ігоря Поклада та опублікував спогади композитора про найважливіші для нього міста – Чортків, Тернопіль ф Львів.

"Відмучився, відболів, відкохав, відстраждав… Відійшла велика і плідна епоха його генія… Господь послав його Україні для безсмертних мелодій, а життя композиторові продовжувала його Світлана – вірний і відданий земний янгол…Скільки змогла… Одному Богові відомо через яке пекло пройшла ця сильна жінка…" – додав історик.



Ігор Поклад та його дружина Світлана / Фото з фейсбуку Михайла Маслія

Нагадаємо, Ігор Поклад помер у середу, 9 липня. Сумною звісткою поділилася його дружина Світлана.

На смерть Героя України та легенди української музики відреагував Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Ігор Поклад присвятив улюбленій справі все життя. Його пісні залишаться в історії назавжди.