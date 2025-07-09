На жаль, сьогодні, 9 липня, дружина Ігоря Поклада повідомила трагічну звістку – її улюблений чоловік відійшов у вічність. Та постать композитора настільки видатна, що буде замало просто написати про його смерть, варто пригадати й найкращі твори, які належать перу митця, пише Show24.

Може зацікавити Де зараз Даша Квіткова, якій приписують роман з футболістом Динамо – Володимиром Бражком

Ігор Поклад добре товаришував з Юрієм Рибчинським. Чоловіки не просто створювали унікальну українську музику, яку виконували легендарні зірки, а й були добрими приятелями упродовж багатьох років.

Ігор Поклад і Юрій Рибчинський / Фото з фейсбуку Світлани Поклад

У травні цього року Юрій Рибчинський відсвяткував 80-й день народження.

"Зелен клен"

Перша популярність до Поклада почала приходити саме з пісні "Зелен клен", а вже пізніше були створені й інші композиції, які не поступаються своєю унікальністю.

Ніна Злобіна та Надія Пащенко – "Зелен клен" (1972): слухайте пісню онлайн

"Ой, летіли дикі гуси"

Цю пісню у 1969 році створили Юрій Рибчинський та Ігор Поклад, а вперше опублікували у журналі "Ранок" у 1972 році. Однією з перших виконавець була Тамара Міансарова, але найпопулярніше виконання, мабуть, належить Ніні Матвієнко.

Ніна Матвієнко та ВІА "Мрія" – "Ой, летіли дикі гуси": дивіться відео онлайн

"Чарівна скрипка"

Ця пісня розповідає про історію скрипаля, який грає свою музику для іншої дівчини, а не для тієї, що закохана у нього.

Г.Кондратюк, Н.Поклад, В.Мухарська – "Чарівна скрипка": слухайте пісню онлайн

"Тече вода"

Цю пісню виконувала чимала кількість українських артистів: Софія Ротару, Марія Яремчук, Василь Зінкевич, TAYANNA та інші.

Марія Яремчук – "Тече вода": слухайте пісню онлайн

Та варто додати, що Ігор Поклад не просто створював пісні у співпраці з іншими митцями, а також писав музику до мультиплікаційних стрічок і кіно: "Енеїда", "Як козаки наречених визволяли", "Балаган", "Обітниця", "Як козаки у хокей грали" та багато інших.

"Як козаки наречених визволяли": дивіться відео онлайн

Цікаво, що найбільшою помилкою у своєму житті автор вважав відмову від роботи у фільмі "У бій ідуть лише старики".