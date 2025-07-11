Прощання з Ігорем Покладом відбувається у Національній філармонії України, пише Show 24 з посиланням на NV. Вшанувати його пам'ять прийшли родичі, знайомі та зіркові колеги.

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Урочиста церемонія розпочалась о 10:00 у Національній філармонії України. Там лунає прощальна музика, зокрема й пісні, написані самим Ігорем Покладом. У похоронній залі багато квітів – троянд та гвоздик. Біля труни Ігоря Поклада поклали його портрет, а також бойові та державні нагороди митця.

Вшанувати пам'ять Ігоря Поклада та підтримати рідних прийшли й українські знаменитості. Серед них поет Юрій Рибчинський, акторка Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк, ведучий Олексій Суханов, режисер Семен Горов, співачка Алла Кудлай, композитор Олександр Злотник, співак Павло Зібров та багато інших.

Ігоря Поклада поховають на Берковецькому кладовищі поруч з матір'ю. Так бажав сам композитор.