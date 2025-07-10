Народився Влад Яма у Запоріжжі у 1982 році. У семирічному віці почав займатись танцями, а пізніше вирішив пов'язати своє життя з цією сферою діяльності. Після школи вступив у Запорізький національний університет на факультет фізичного виховання. У матеріалі Show24 читайте про життя хореографа, як йому вдалось покинути територію України та чим займається за океаном.

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Від викладача до медійної кар'єри танцівника

Вже у 19 років Яма викладав хореографію для різних вікових категорій, а згодом навіть став викладачем у Київському університеті культури. У студентські роки танцював у танцклубі "Крок", а пізніше – в колективі "Фієста". У Києві почав займатись у "Данс-центрі" та виступати в Українській федерації сучасного танцю.

Влад Яма / Фото з інстаграму хореографа

Дебют на телебаченні стався у першому сезоні "Танців із зірками". Тоді партнеркою по паркету стала співачка Наталія Могилевська. Цікаво, що упродовж тривалого часу їм приписували роман.

Влад Яма і Наталя Могилевська на проєкті "Танці із зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Від так, у фіналі зіркова пара не перемогла, а поступилась першим місцем Олені Шоптенко та Володимиру Зеленському. Пізніше Яму запросили бути суддею у цьому шоу.

Влад Яма та Григорій Чапкіс / Фото з інстаграму Ями

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року. У жовтні минулого року видатному хореографу встановили пам'ятник, однак тоді дещо спантеличило шанувальників танцівника.

А медійна кар'єра Влада Ями продовжувала набирати своїх обертів: він 9 сезонів був у журі проєкту "Танцюють всі", а 5 сезонів – суддею шоу "Україна має талант". У проєкті "Ліга сміху" займав тренерське крісло, а також взяв участь у шоу "Модель XL" у ролі члена журі.

Особисте життя

З майбутньою дружиною Ліліаною танцівник почав зустрічатись ще у далекому 2007 році, а от одружився він аж у 2014. Пара відгуляла гарне весілля у ніжних тонах.

Весілля Влада Ями / Фото з інстаграму хореографа

Через півтора року у подружжя народився син Леон.

Зі своєю точкою зору, впевненістю і характером. Він точно знає чого хоче і точно цього досягне,

– писав хореограф про сина.

Виїзд з України під час повномасштабної війни та життя за кордоном

Яма розповідав, що у день початку великої війни перебував в Україні та евакуйовував батьків із Запоріжжя. Пізніше його родина пробула декілька днів у Європі та вирушила у США. Але як хореограф покинув Україну – питання залишається відкритим.

У Штатах хореограф, за його словами, проводить благодійні майстер-класи, а дружина Ліліана займається вихованням сина. У соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сім'я була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

Та і тут не обійшлось без скандалів. Виявилось, що час від часу Яму помічають у компанії росіян. До прикладу, раніше він розповідав, що працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. У листопаді 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Влад Яма розважився на "російській вечірці" у Чикаго. Ймовірно, її організовували з нагоди Гелловіну, адже гості були у тематичних костюмах. Танцюрист працював діджеєм.

Нещодавно колишній улюбленець українців ділився кадрами з, ймовірно, відпустки зі своєю дружиною у Нью-Йорку. Однак у коментарях виникла перепалка. Користувачі поцікавились, чи це кадри з Куп'янська або Херсона. Яма ж відповів, що це "Ужгород". Крім того, додав, що закон не порушував і йому немає за що виправдовуватись.

Перепалка Влада Ями з коментаторкою / Скриншот з інстаграму

Зіркові колеги про хореографа-втікача

Павло Зібров публічно висловився у сторону Влада Ями та Олега Винника, зазначивши, що зрадників треба забути.

Їх немає, їх викреслили не ми, їх викреслив народ український. Ми не кажемо ні про Винника, ні про Яму. Вони дорослі люди, вони зробили свій вибір, підписалися і поставили печатку. Вони не вийдуть, ніхто сюди не прийде, на жаль,

– зазначив виконавець.

Лідер гурту ТІК, Віктор Бронюк, також не залишився осторонь теми втікачів. Він запевнив, що відчуває тотальний негатив до цих людей.

Моє відношення до такого "микання" негативне… Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов'язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку – раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити,

– зазначив музикант.

Анатолій Анатоліч, який є кумом Влада Ями, заявив, що попри кумівство з хореографом, не ставатиме на його захист.

Яма – хрещений батько мого сина. Я не буду його захищати. Він не в контексті абсолютно. Це біда багатьох людей, які загубилися, в якийсь момент обі*ралися, злякалися і не змогли повернутися. Він у мене не питав поради. Я б порадив йому і моя дружина, як піарниця, розповіла б, що треба робити. Але він не питав,

– підкреслив Анатолій.

Шоумен також згадав про батьків Влада, які перебувають під обстрілами у Запоріжжі. Анатолій зазначив, що Яма не обірвав повністю зв'язки з Україною, але при цьому не до кінця розуміє умови, в яких живе його країна.