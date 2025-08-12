Дружина легендарного українського композитора Ігоря Поклада, який помер 9 липня 2025 року, розповіла про його останню волю. Світлана також зізналась, що чоловік ніби передчував свою смерть.

Подробицями вона поділилась у новому інтерв'ю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Журналістка зазначила, що багато людей думали, що Ігоря Поклада поховають на Байковому кладовищі. Дружина композитора розповіла, що бути похованим на Берковецькому кладовищі – було його чіткою волею.

Світлана, крім того, поділилась, що Поклад ніби відчував, що скоро помре.

Десь за пів року до смерті сказав: "Це моє останнє літо, Світлано. Ти маєш бути готова". У Ігоря Дмитровича на Берковецькому кладовищі похована мама. Він сам встановив дуже красивий пам'ятник – дві плити. І завжди казав: "Оця друга – для мене". Усі друзі, хто бував у нас останні дні, чули від нього одне й те саме: "Мене – тільки до мами". Він повторював це неодноразово. Сотні разів,

– пригадала жінка.

Що відомо про смерть Ігоря Поклада?

Нагадаємо, що про смерть Ігоря Поклада повідомила його дружина. З композитором попрощалися 11 липня в Національній філармонії України, поховали його на Берковецькому кладовищі біля матері.

На початку повномасштабного вторгнення родина Поклада перебувала у Ворзелі, деякий час провела у підвалі в окупації. Раніше Світлана зізнавалась, що саме це підірвало здоров'я Ігоря Дмитровича.

В інтерв'ю дружина Поклада розповіла, що композитору діагностували онкологію у 2023 році. Він проходив лікування, періодами почувався непогано, а наприкінці липня у чоловіка стався інсульт.

"Його доправили реанімобілем до "Феофанії". Нам створили чудові умови, все було на найвищому рівні. Але я подивилася на це все й сказала: "У нас є ідеальна медсестра, яка може виконувати всі необхідні маніпуляції вдома. Відпустіть нас, будь ласка, додому"", – пригадала Світлана Поклад.

Жінка додала, що композитор пробув у лікарні лише два дні. Ігор Поклад помер на руках у дружини.