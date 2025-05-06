Блогер Ігор Пустовіт освідчився коханій: романтичне фото пари
- Блогер Ігор Пустовіт освідчився своїй коханій Вікторії, і вона сказала "так".
- Ігор раніше був одружений з блогеркою Сашею Бо, у них двоє синів, шлюб закінчився скандальним розривом.
Блогер Ігор Пустовіт повідомив, що освідчився коханій. Його наречену звати Вікторія.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Пустовіта. Блогер поділився зворушливим фото, як освідчувався Вікторії.
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Ігор Пустовіт зізнався, що переживав цілий день перед тим, як освідчуватися коханій. Блогер сказав дівчині, що у них буде фотосесія для одного закладу, тож зранку Вікторія поїхала робити зачіску та макіяж.
Пустовіт також поділився, що напередодні на вулиці було спекотно, а у день пропозиції випав дощ.
Ігор Пустовіт розповів, як готувався до пропозиції / Відео з інстаграму блогера
В сториз Ігор поширив фото, на якому стоїть на одному коліні та простягає коханій обручку. Вікторія сказала "так".
Що відомо про особисте життя Ігоря Пустовіта
- Нагадаємо, що Ігор Пустовіт був одружений з відомою блогеркою Сашею Бо. У цьому шлюбі народилося два сини: Данило та Євген. У 2021 році подружжя розлучилося. Їхніх розрив був доволі скандальним. В інстаграмі блогери показували ідеально картинку, а реальність виявилася далеко не такою.
- Згодом Саша Бо вдруге вийшла заміж. Її обранцем став стоматолог Платон Тарнавський. У 2023 році блогерка втретє стала мамою – у подружжя народилася донечка Віра.
- Ігор Пустовіт деякий час після розлучення перебував у стосунках з блогеркою Ліною Сидор.
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