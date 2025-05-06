Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Пустовита. Блогер поделился трогательным фото, как делал предложение Виктории.

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Игорь Пустовит признался, что переживал целый день перед тем, как делать предложение любимой. Блогер сказал девушке, что у них будет фотосессия для одного заведения, поэтому утром Виктория поехала делать прическу и макияж.

Пустовит также поделился, что накануне на улице было жарко, а в день предложения выпал дождь.

Игорь Пустовит рассказал, как готовился к предложению / Видео из инстаграма блогера

В сториз Игорь распространил фото, на котором стоит на одном колене и протягивает любимой кольцо. Виктория сказала "да".

Игорь Пустовит сделал предложение любимой / Скриншот из инстаграма

Что известно о личной жизни Игоря Пустовита

Напомним, что Игорь Пустовит был женат на известной блогерше Саше Бо. В этом браке родилось два сына: Даниил и Евгений. В 2021 году супруги развелись. Их разрыв был довольно скандальным. В инстаграме блогеры показывали идеально картинку, а реальность оказалась далеко не такой.

Впоследствии Саша Бо второй раз вышла замуж. Ее избранником стал стоматолог Платон Тарнавский. В 2023 году блогерша в третий раз стала мамой – у супругов родилась дочь Вера.

Игорь Пустовит некоторое время после развода состоял в отношениях с блогершей Линой Сидор.

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