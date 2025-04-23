Это произошло во время полномасштабного вторжения, сообщает Show24 со ссылкой на проект "Экзамен" Маши Ефросининой. Впрочем, Виталина решила оставить детали замужества в тайне.

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По словам Библив, она находится в счастливых отношениях со своим избранником. Женщина ничего не скрывает от своего мужа и радуется, что имеет возможность поговорить с ним обо всем.

Семейное – это только мое. Я так это все берегу! Мы с моим мужем друзья. Мы проговариваем с ним абсолютно все. У нас нет секретов и я считаю, что это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все,

– заметила Виталина.

Однако актриса не захотела раскрывать личность своего избранника и делиться подробностями хода свадьбы. Звезда будет оберегать все, что касается ее семьи, поэтому не будет рассказывать много о личной жизни.

Виталина Библив о личной жизни: смотрите видео онлайн

Обратите внимание! Весной 2024 года звезда появилась на премьере фильма "Крашенка". На руке Библив заметили кольцо, похожее на обручальное кольцо. Впрочем, актриса отметила, что не хочет публично разговаривать о личной жизни. Зато слухи о замужестве она не стала ни подтверждать, ни опровергать.

Напомним, что на днях сын Дмитрия Коляденко, Филипп, рассказал о своей тайной свадьбе. Он женился более трех лет назад во время пандемии COVID-19. Артист поделился, что они с любимой хотят детей, но не в ближайшее время.