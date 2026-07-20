"Багато говорити не можна": Ілона Гвоздьова розповіла про "секретну" роботу чоловіка в ЗСУ

Танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зізналася, що її чоловік Іван Хом'ячук дотичний до Збройних Сил України. Виявляється, він працює в критичній інфраструктурі.

За словами хореографки, її коханий змінив професію, адже до повномасштабного вторгнення працював у сфері кейтерингу. В інтерв'ю "Насправді Show" вона поділилася, що зараз Іван виконує завдання на об'єктах критично важливої військової інфраструктури. Через специфіку його роботи розголошувати подробиці "секретної" діяльності Ілона не стала.

Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку дуже багато говорити не можна. Працює в лавах Збройних сил України. А раніше він займався кейтерингом,

– зізналася хореографка.

Ще кілька років тому Гвоздьовій довелося публічно відповідати на закиди щодо того, що її чоловік не на фронті. У 2023 році в інтерв'ю Аліні Доротюк вона розповіла, що вони не намагаються уникнути мобілізації чи оформити "білий квиток", а Іван просто чекав на повістку та був готовий іти служити за загальними правилами. Також Ілона зізналася, що на тлі сильного стресу від війни у її чоловіка розвинулася алопеція (інтенсивне випадіння волосся).



Ілона Гвоздьова розповіла про роботу чоловіка в ЗСУ / фото з інстаграму

До речі, останні кілька років стали для цієї зіркової пари непростими. Торік стало відомо, що Ілона подала на розлучення. Вона казала, що причиною такого рішення стали накопичена втома, постійна напруга та стрес. Але до офіційного розлучення справа так і не дійшла. Зараз пара працює над своїми стосунками, вдосконаленням самих себе та над своїм розвитком.

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