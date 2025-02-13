Переможниця "Холостяка-13" показала квартиру у Києві: скільки вона платить за оренду
- Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону "Холостяка", орендує квартиру в Києві за 27 тисяч гривень без комунальних послуг.
- Її власна квартира на лівому березі Києва ще будується, має 79 квадратних метрів і була придбана за 90 тисяч доларів.
Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь, яка нещодавно розійшлася з Олександром Тереном, показала свою квартиру, яку орендує у Києві. За житло вона платить 27 тисяч гривень – це сума без комунальних послуг.
Як живе волонтерка показали у проєкті "По хатах" від Люкс ФМ, пише 24 Канал. Варто зазначити, що у дівчини є власна квартира на лівому березі столиці, однак наразі вона будується.
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Квартира Інни Бєлєнь на лівому березі Києва має 79 квадратних метрів. Дівчина придбала її на етапі забудови приблизно за 90 тисяч доларів. За словами волонтерки, житло – з видом на Дніпро.
Зараз переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" мешкає в однокімнатній квартирі-студії, яка зроблена у світлих відтінках. Там є кухня-вітальня, ванна кімната та спальня з гардеробом.
Вітальня у квартирі Бєлєнь є доволі просторою. У кімнаті є місце, де вона працює, а також простір, де можна відпочити: полежати на дивані та подивитися телевізор.
У спальні Інни є велике двоспальне ліжко, поряд з яким розташовані дві тумбочки, над якими є лампочки. Також у кімнаті є невеликий гардероб, де дівчина зберігає свої речі.
Ванна кімната у квартирі волонтерки зроблена у світліших тонах – там переважає білий колір.
Огляд орендованої квартири Інни Бєлєнь: дивіться відео онлайн