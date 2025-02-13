Як живе волонтерка показали у проєкті "По хатах" від Люкс ФМ, пише 24 Канал. Варто зазначити, що у дівчини є власна квартира на лівому березі столиці, однак наразі вона будується.

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Квартира Інни Бєлєнь на лівому березі Києва має 79 квадратних метрів. Дівчина придбала її на етапі забудови приблизно за 90 тисяч доларів. За словами волонтерки, житло – з видом на Дніпро.

Зараз переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" мешкає в однокімнатній квартирі-студії, яка зроблена у світлих відтінках. Там є кухня-вітальня, ванна кімната та спальня з гардеробом.

Кухня Інни Бєлєнь / Скриншот з відео

Вітальня у квартирі Бєлєнь є доволі просторою. У кімнаті є місце, де вона працює, а також простір, де можна відпочити: полежати на дивані та подивитися телевізор.

Вітальня Інни Бєлєнь / Скриншот з відео

Вітальня у квартирі переможниці 13 сезону "Холостяка" / Скриншот з відео

У спальні Інни є велике двоспальне ліжко, поряд з яким розташовані дві тумбочки, над якими є лампочки. Також у кімнаті є невеликий гардероб, де дівчина зберігає свої речі.

Спальня Інни Бєлєнь / Скриншот з відео

Гардероб у квартирі переможниці 13 сезону "Холостяка" / Скриншот з відео

Ванна кімната у квартирі волонтерки зроблена у світліших тонах – там переважає білий колір.

Ванна кімната Інни Бєлєнь / Скриншот з відео

Інна Бєлєнь у ванній кімнаті / Скриншот з відео

Огляд орендованої квартири Інни Бєлєнь: дивіться відео онлайн