Утім, жінка розповіла, що закрила його й розсекретила причину такого рішення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Катерини Репяхової.

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За словами Катерини, ведення бізнесу забирало надто багато часу, який вона тепер хоче присвятити своєму синові Михайлу.

Я знаю, що треба направляти енергію у свій ресурс. Я знаю, що від цього точно моїй дитині буде краще, якщо мама буде щаслива й відпочила. Саме через це я закрила Mimish. Дуже багато запитань, чому я закрила Mimish… Забирав багато часу. У мене постало питання, куди я хочу направляти цей час: на себе чи на ще один бізнес. Я обрала себе для того, щоб у Михасика була здорова та щаслива мама,

– зазначила Катерина.

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Що відомо про хворобу сина Катерини Репяхової та Віктора Павліка

Михайлик має діагноз диспраксія – захворювання, що спричиняє затримку мовлення та розвитку. Хвороба виникла через генетичні зміни під час вагітності.

Катерина Репяхова разом з чоловіком активно займаються лікуванням та розвитком сина. Завдяки регулярним заняттям малюк вже демонструє позитивну динаміку та почав вимовляти перші слова.

Подружжя налаштоване оптимістично щодо одужання Михайла та продовжує докладати всіх зусиль для його повноцінного розвитку.