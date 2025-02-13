Однако женщина рассказала, что закрыла его и рассекретила причину такого решения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Екатерины Репяховой.

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По словам Екатерины, ведение бизнеса отнимало слишком много времени, которое она теперь хочет посвятить своему сыну Михаилу.

Я знаю, что надо направлять энергию в свой ресурс. Я знаю, что от этого точно моему ребенку будет лучше, если мама будет счастлива и отдохнет. Именно из-за этого я закрыла Mimish. Очень много вопросов, почему я закрыла Mimish... Забирал много времени. У меня встал вопрос, куда я хочу направлять это время: на себя или на еще один бизнес. Я выбрала себя для того, чтобы у Миши была здоровая и счастливая мама,

– отметила Екатерина.

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Что известно о болезни сына Екатерины Репяховой и Виктора Павлика

Миша имеет диагноз диспраксия – заболевание, что вызывает задержку речи и развития. Болезнь возникла из-за генетических изменений во время беременности.

Екатерина Репяхова вместе с мужем активно занимаются лечением и развитием сына. Благодаря регулярным занятиям малыш уже демонстрирует положительную динамику и начал произносить первые слова.

Супруги настроены оптимистично относительно выздоровления Михаила и продолжают прилагать все усилия для его полноценного развития.