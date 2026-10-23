Інна Мірошниченко показала, як за три роки змінилася її названа донька: "Скільки сліз і відчаю"

Названа донька Інни та Тимура Мірошниченків помітно змінилася за час життя в родині. Про те, як подорослішала Ангеліна та як минув непростий процес її адаптації, мама розповіла в день народження дівчинки – їй виповнилося 11 років.

В інстаграмі Інна показала архівне фото Ангеліни у 8-річному віці та порівняла його із сьогоднішнім. Вона зазначила, що за три роки в сім'ї дівчинка стала зовсім іншою, хоча шлях звикання одне до одного дався їм нелегко.

Інна пригадала, як уперше побачила майбутню доньку на сайті Міністерства соціальної політики. Вона зізналася, що стати мамою для дитини з дитбудинку виявилося справжнім викликом.

Тоді я ще не здогадувалась, як нелегко мені буде ставати твоєю мамою. Скільки сліз і відчаю ми пройдемо. Але десь я відчувала, що ти мій найбільший вчитель! І що ти не дозволиш мені здатися,

– написала Інна.



Інна Мірошниченко показала фото Ангеліни, коли їй було 8 років / Скриншот з інстаграм-сторінки _inna_mi_

Це вже третій день народження, який Ангеліна святкує вдома. Інна ніжно зазначила, що поява доньки додала яскравих кольорів до їхнього життя.

Інна Мірошниченко показала свіже фото Ангеліни / Скриншот з інстаграм-сторінки _inna_mi_

Загалом подружжя виховує чотирьох дітей: окрім іменинниці, у сім'ї підростають усиновлений хлопчик Марсель, а також біологічні донька Мія та син Марко.

На початку жовтня Інна відверто зізналася, що любов до названих дітей може приходити не одразу. Вона пояснила, що стосунки з малюками вибудовуються крок за кроком, і це абсолютно нормальний процес для батьків.