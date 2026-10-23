Инна Мирошниченко показала, как за три года изменилась ее приемная дочь: "Сколько слез и отчаяния"

В инстаграме Инна показала архивное фото Ангелины в 8-летнем возрасте и сравнила его с сегодняшним. Она отметила, что за три года в семье девочка стала совсем другой, хотя процесс привыкания друг к другу дался им нелегко.

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Инна вспомнила, как впервые увидела будущую дочь на сайте Министерства социальной политики. Она призналась, что стать мамой для ребенка из детского дома оказалось настоящим испытанием.

Тогда я еще не догадывалась, как нелегко мне будет становиться твоей мамой. Сколько слез и отчаяния нам предстоит пережить. Но где-то я чувствовала, что ты – мой самый большой учитель! И что ты не позволишь мне сдаться– написала Инна.



Инна Мирошниченко показала фото Ангелины, когда ей было 8 лет / Скриншот из инстаграма _inna_mi_

Это уже третий день рождения, который Ангелина отмечает дома. Инна нежно добавила, что появление дочери привнесло яркие краски в их жизнь.

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Инна Мирошниченко показала свежее фото Ангелины / Скриншот со страницы в инстаграме _inna_mi_

Всего супруги воспитывают четверых детей: кроме именинницы, в семье растут усыновленный мальчик Марсель, а также биологическая дочь Мия и сын Марко.

В начале октября Инна откровенно призналась, что любовь к названым детям может наступить не сразу. Она объяснила, что отношения с малышами выстраиваются шаг за шагом, и это абсолютно нормальный процесс для родителей.