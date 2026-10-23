Инна Мирошниченко показала, как за три года изменилась ее приемная дочь: "Сколько слез и отчаяния"

Тимур и Инна Мирошниченко с Ангелиной / Фото с страницы в инстаграме _inna_mi_
Дочь Инны и Тимура Мирошниченко за время жизни в семье заметно изменилась. О том, как повзрослела Ангелина и как прошел непростой процесс ее адаптации, мама рассказала в день рождения девочки – ей исполнилось 11 лет.
В инстаграме Инна показала архивное фото Ангелины в 8-летнем возрасте и сравнила его с сегодняшним. Она отметила, что за три года в семье девочка стала совсем другой, хотя процесс привыкания друг к другу дался им нелегко.
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Инна вспомнила, как впервые увидела будущую дочь на сайте Министерства социальной политики. Она призналась, что стать мамой для ребенка из детского дома оказалось настоящим испытанием.
Тогда я еще не догадывалась, как нелегко мне будет становиться твоей мамой. Сколько слез и отчаяния нам предстоит пережить. Но где-то я чувствовала, что ты – мой самый большой учитель! И что ты не позволишь мне сдаться
Инна Мирошниченко показала фото Ангелины, когда ей было 8 лет / Скриншот из инстаграма _inna_mi_
Это уже третий день рождения, который Ангелина отмечает дома. Инна нежно добавила, что появление дочери привнесло яркие краски в их жизнь.
Всего супруги воспитывают четверых детей: кроме именинницы, в семье растут усыновленный мальчик Марсель, а также биологическая дочь Мия и сын Марко.
В начале октября Инна откровенно призналась, что любовь к названым детям может наступить не сразу. Она объяснила, что отношения с малышами выстраиваются шаг за шагом, и это абсолютно нормальный процесс для родителей.
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