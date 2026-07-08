367 тисяч лише на переліт: Інна Мірошниченко розповіла про життя на Балі з чотирма дітьми

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка Інна Мірошниченко разом із чотирма дітьми вирушила на Балі, де проведе майже два місяці. Вони поїхали на 56 днів – саме стільки дозволяє туристична віза.

Інна пояснила, що Балі для неї вже давно став особливим місцем. В інтерв'ю Славі Дьоміну Мірошниченко детально розповіла, скільки коштує життя на острові та як вони добиралися туди з дітьми.

Інна Мірошниченко з дітьми живе на Балі

Виявилося, що спочатку вони поїхали з Києва до Львова, а звідти індивідуальним трансфером вирушила до Варшави. Така поїздка коштувала близько 500 євро.

Далі сім'я летіла літаком через Дубай. Квиток для однієї людини обійшовся приблизно у 80 тисяч гривень, тож загалом переліт родині Мірошниченків коштував близько 367 тисяч гривень.

Родина Мірошниченків / Фото з інстаграму Тімура Мірошниченка

Оселилася Інна з дітьми на віллі, яка коштує близько двох тисяч доларів на місяць. У будинку є три спальні, басейн, також у вартість входить прибирання.

Водночас Інна зазначила, що обрала не найпопулярніший туристичний район, адже, за її словами, чим далі від людних місць, тим комфортніше і дешевше можна жити. При цьому жінка переконана, що на Балі можна знайти хороше житло практично на будь-який бюджет.

Для власних поїздок островом дружина Мірошниченка орендувала байк, а коли потрібно кудись відправитись разом із дітьми, користується таксі. Одна така поїздка обходиться приблизно у 100-120 гривень.

Розповіла вона й про щоденні витрати. За словами Інни, ціни у місцевих супермаркетах приблизно такі самі, як у Києві. На ринках продукти дешевші, однак для туристів продавці нерідко можуть завищувати вартість.

На харчування сім'я витрачає не більше 500 доларів, хоча є й додаткові покупки для дому, зокрема блендер і тостер.

Вечеряти Інна з дітьми найчастіше їздить до океану, де є невеликі сімейні кафе, які називаються варунги. Мірошниченко пояснила, що там можна смачно поїсти, а їжу з ресторанів на острові доставляють дуже швидко практично у будь-яку пору доби.

Тут дуже знижується апетит. Важка їжа не йде. Здебільшого хочеться фруктів, ну, можливо, гречки чи макаронів,

– розповіла вона.

Інтерв'ю з Інною Мірошниченко: дивіться відео онлайн

До речі, Тімур Мірошниченко разом із сім'єю святкували Новий рік на Балі.