Дуже люблю східних чоловіків, – Білик відреагувала на чутки про роман з колишнім Ані Лорак

У мережі ходять чутки про те, що Ірина Білик закрутила роман з колишнім чоловіком Ані Лорак, бізнесменом Муратом Налкакіоглу. Чоловік з жінкою вже знайомі близько 20 років.

Тепер співачка прокоментувала ці спекуляції, вона зізналася, що насправді їх пов'язує з Муратом. Повідомляє 24 канал з посиланням на інстаграм-сторінку Fashion Reality TV.

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Так, Ірина Білик дала коментар журналістці, де зізналася, що Мурат – дуже приємна людина в її житті.

Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки. Чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні й дуже добрі. Я можу сказати лише одне – розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому головне в моєму житті – це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті – Мурат – це однозначно. Мені б хотілося, щоб наша дружба дійсно продовжувалася,

– зазначила виконавиця.

Що Мурат Налкакіоглу сказав про стосунки з Іриною Білик

Колишній чоловік Ані Лорак вважає співачку легендою українського шоубізнесу. Він заявив, що в них дуже близька дружба і любить її як людину.

У неї буде тур і я хочу потрапити на концерт. Іра – шикарна жінка. І кожна її пісня звучить, як із душі. Звісно, якщо вона дасть згоду, я хотів би повечеряти з Ірою,

– поділився бізнесмен.

Зауважимо, напередодні стало відомо, що косметичний бренд Farmasi, співвласником якого є Мурат Налкакіоглу, розпочав новий проєкт у колаборації з Іриною Білик.