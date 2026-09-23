Ірина Білик вразила новою зачіскою: співачка змінила колір і довжину волосся

Українська співачка Ірина Білик вразила кардинальною зміною образу. Артистка продемонструвала нову зачіску, чим приємно здивувала своїх шанувальників.

Фото з новим образом вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Білик постала на фото з коротшим і кучерявим волоссям. Також зірка змінила його відтінок – тепер він має більш платиновий і холодний вигляд із попелястим підтоном.

Ймовірно, артистка також додала чубчик, який обрамляє її обличчя.

Ірина Білик з новою зачіскою / Фото з інстаграму співачки

Раніше Ірина Білик зазвичай носила довге рівне волосся або робила легкі хвилі. Тепер же завдяки кучерям зачіска стала значно об'ємнішою і візуально виглядає зовсім інакше.

Шанувальники співачки в коментарях залишилися в захваті від її перевтілення. Вони зазначили, що їй дуже пасують новий колір волосся та зачіска, а деякі навіть порівняли Білик з її кумою Аліною Гросу.

Реакція шанувальників на новий образ Ірини Білик / Скриншоти з інстаграму

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