Show24 Українські зірки Ірина Білик вразила новою зачіскою: співачка змінила колір і довжину волосся
23 вересня, 14:31
1

Ірина Білик вразила новою зачіскою: співачка змінила колір і довжину волосся

Софія Хомишин

Українська співачка Ірина Білик вразила кардинальною зміною образу. Артистка продемонструвала нову зачіску, чим приємно здивувала своїх шанувальників.

Фото з новим образом вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

Білик постала на фото з коротшим і кучерявим волоссям. Також зірка змінила його відтінок – тепер він має більш платиновий і холодний вигляд із попелястим підтоном. 

Ймовірно, артистка також додала чубчик, який обрамляє її обличчя. 

Ірина Білик з новою зачіскою / Фото з інстаграму співачки

 

Раніше Ірина Білик зазвичай носила довге рівне волосся або робила легкі хвилі. Тепер же завдяки кучерям зачіска стала значно об'ємнішою і візуально виглядає зовсім інакше. 

Шанувальники співачки в коментарях залишилися в захваті від її перевтілення. Вони зазначили, що їй дуже пасують новий колір волосся та зачіска, а деякі навіть порівняли Білик з її кумою Аліною Гросу.

Реакція шанувальників на новий образ Ірини Білик / Скриншоти з інстаграму 

А раніше акторка Ксенія Мішина здивувала кардинальною зміною іміджу 14-річного сина.

Пов'язані теми:

Show24 Українські зірки Ірина Білик