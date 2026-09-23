Фото с новым образом она опубликовала на своей странице в инстаграме.

Билык появилась на фото с более короткими и вьющимися волосами. Также звезда изменила их оттенок – теперь он выглядит более платиновым и холодным с пепельным подтоном.

Вероятно, артистка также сделала челку, которая обрамляет ее лицо.

Ирина Билык с новой прической / Фото из инстаграма певицы

Раньше Ирина Билык обычно носила длинные ровные волосы или делала легкие волны. Теперь же благодаря кудрям прическа стала значительно объемнее и визуально выглядит совсем по-другому.

Поклонники певицы в комментариях были в восторге от ее преображения. Они отметили, что ей очень идут новый цвет волос и прическа, а некоторые даже сравнили Билык с ее кумой Алиной Гросу.

Реакция поклонников на новый образ Ирины Билык / Скриншоты из инстаграма

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