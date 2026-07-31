На своей странице в инстаграме актриса опубликовала видео всего процесса. Сначала Ксения показала Платона с его привычными отросшими прямыми волосами. А уже в следующий миг юноша оказался в парикмахерском кресле со специальными бигудями. Стало очевидно, что подросток решился на популярную сегодня процедуру – биозавивку.

Новая прическа Платона / скриншот из видео

Сам процесс сопровождался шутками и искренним смехом звездной мамы. Когда же Платон увидел конечный результат в зеркале, то не смог сдержать эмоций. Юноша с пышными кудрями рассмеялся, прикрывал лицо руками и в шоке прикасался к своей новой прическе, словно не веря собственному отражению.

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Подписчики актрисы мгновенно отреагировали на такие кардинальные изменения. В комментариях юношу засыпали комплиментами, а некоторые даже заметили весьма неожиданное внешнее сходство.

"Стал похож на Максима Галкина",

– отмечают в комментариях подписчики.

Комментарий о Галкине / скриншот из инстаграма

Другие же пользователи сети восхищаются подходом актрисы к воспитанию:

Это прекрасно, когда мама поддерживает сына в его экспериментах. Мне очень импонирует ваш подход к воспитанию: хочешь голубые волосы – пожалуйста, хочешь кудри – пожалуйста.

Комментарий о воспитании / скриншот из инстаграма

Ксения Мишина и сама любит менять имидж или стиль одежды. Например, недавно актриса показала, как она выглядела в 18 лет.