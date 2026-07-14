Общаясь с подписчиками в инстаграме в формате вопросов и ответов, знаменитость получила просьбу показать фотографию из прошлого. Актриса решила удовлетворить любопытство аудитории и опубликовала снимок, на котором ее довольно сложно узнать.

На архивной фотографии 18-летняя Ксения позирует возле белого автомобиля, опираясь рукой на крышу. Для фото она выбрала экстравагантный и очень популярный в то время образ: черную кожаную куртку, темные солнцезащитные очки, синюю сумку на золотистой цепочке, а также обтягивающие лосины с леопардовым принтом и черные ботильоны на высоких каблуках.

18-летняя Ксения Мишина / фото из инстаграма

Сама актриса с юмором отреагировала на свой юношеский стиль и пафосную позу на фоне машины.

Может показаться, что здесь я занимаюсь чем-то непристойным, но это точно не так. Не помню, о чем здесь речь, но это была машина подруги,

– прокомментировала архивный снимок Мишина.

Кстати, актриса недавно отпраздновала день рождения. Где сейчас живет Ксения Мишина и как она менялась со временем – читайте в материале.