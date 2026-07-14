Спілкуючись із підписниками в інстаграмі у форматі запитань і відповідей, знаменитість отримала прохання показати фотографію з минулого. Акторка вирішила задовольнити цікавість аудиторії та опублікувала знімок, на якому її досить складно впізнати.

На архівній світлині 18-річна Ксенія позує біля білого автомобіля, спираючись рукою на дах. Для фото вона обрала екстравагантний та дуже популярний на той час образ: чорну шкіряну куртку, темні сонцезахисні окуляри, синю сумку на золотистому ланцюжку, а також обтислі лосини з леопардовим принтом і чорні ботильйони на високих підборах.

18-річна Ксенія Мішина / фото з інстаграму

Сама акторка з гумором відреагувала на свій юнацький стиль та пафосну позу на тлі автівки.

Може здаватися, що тут я займаюся непристойними речами, але точно ні. Не пам’ятаю, про що тут мова, але це була машина подружки,

– прокоментувала архівний кадр Мішина.

До речі, акторка нещодавно відсвяткувала день народження. Де зараз живе Ксенія Мішина та як вона змінювалась з часом – читайте у матеріалі.