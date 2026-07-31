На своїй сторінці в інстаграмі акторка опублікувала відео всього процесу. Спочатку Ксенія показала Платона з його звичним відрослим прямим волоссям. А вже наступної миті юнак опинився в перукарському кріслі зі спеціальними бігудями. Стало очевидно, що підліток наважився на популярну сьогодні процедуру – біозавивку.

Нова зачіска Платона / скриншот з відео

Сам процес супроводжувався жартами та щирим сміхом зіркової мами. Коли ж Платон побачив фінальний результат у дзеркалі, то не зміг стримати емоцій. Юнак із пишними кучерями розсміявся, прикривав обличчя руками та шоковано торкався своєї нової зачіски, ніби не вірячи власному відображенню.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фоловери акторки миттєво відреагували на такі кардинальні зміни. У коментарях юнака засипали компліментами, а дехто навіть помітив дуже несподівану візуальну схожість.

На Максима Галкіна став схожий,

– зазначають у коментарях підписники.

Коментар про Галкіна / скриншот з інстаграму

Інші ж користувачі мережі захоплюються підходом акторки до виховання:

Це прекрасно, коли мама підтримує сина в його експериментах. Мені дуже імпонує Ваш підхід до виховання: хочеш блакитне волосся – на, хочеш кучері – будь ласка.

Коментар про виховання / скриншот з інстаграму

Ксенія Мішина і сама любить змінювати імідж чи стиль одягу. До прикладу, нещодавно акторка показала, який вигляд вона мала у 18 років.



