Отримала нагороду від Зеленського: як зараз живе співачка та волонтерка Ірина Федишин

Ім'я Ірини Федишин знайоме не тільки шанувальникам української естради. Вона вибудувала впізнаваний образ, поєднуючи попмузику з народними мотивами. Зараз співачку поважають не тільки за її творчість, але й відданість волонтерській справі.

Ірина Федишин мала чітку позицію від початку російсько-української війни. У матеріалі 24 Каналу читайте більше про біографію співачки та її життя й діяльність зараз.

Що відомо про біографію та кар'єру Ірини Федишин?

Ірина Федишин народилася у селі поблизу Львова у творчій сім'ї. Її мама працювала в будинку культури, а батько – геодезист за професією, але музикант у душі. Тому не дивно, що дівчина з дитинства захоплювалася музикою.

Уперше вона вийшла на сцену у 3 роки, щоб виступити на весіллі хрещеної разом з татом. У 13 років Ірина Федишин пішла в музичну школу – одразу до четвертого класу. У підлітковому віці брала участь у різних конкурсах і фестивалях, починала писати власні пісні.

Дівчина здобула вищу економічну освіту, однак під час навчання, та після його завершення, продовжувала займатися музикою та вокалом. Бувши студенткою, Ірина познайомилась з Віталієм Човником. Він побачив у дівчині шалений потенціал і захотів стати її продюсером.

Він повірив у мене більше, ніж я сама. Я з дитинства співала, але вступила на економічний факультет. Батьки розуміли, що музика – це важкий шлях, у нас не було ні зв'язків, ні фінансів. І я теж не дуже серйозно налаштовувалась торувати стежку шоубізнесу. Віталій розгледів у мені талант,

– ділилась Ірина Федишин.



Ірина Федишин з чоловіком / Скриншот з відео

У 2005 році артистка виступила на Нацвідборі Євробачення. Згодом випустила пісню "Твій ангел", а за цим на світ з'явився хіт "Україна колядує". Перші виступи проходили у невеличких містах на Львівщині.

"Перші концерти були дуже скромними по світловому наповненню, по звуку. Пам'ятаю, що ми з чоловіком придбали дві лампочки, які світили на сцені, дві колоночки й так їздили й виступали. Проте головним було спілкування з публікою і ті емоції, які відчувала на концерті", – казала Ірина Федишин.

Ірина Федишин – "Твій ангел": дивіться відео онлайн

Після народження первістка кар'єра Ірини Федишин стрімко пішла вгору. Тоді вийшла пісня "Малесенькі долоньки", що стала справжнім хітом. Поступово артистка здобувала щоразу більшу популярність.

У 2018 році Ірина Федишин несподівано прийшла на проєкт "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях до неї обернулося четверо суддів, але співачка вирішила продовжувати боротьбу в команді Джамали. Зірка покинула шоу на етапі нокаутів.

Ірина Федишин на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Згодом Федишин зізналась, що не хотіла брати участі в шоу. Вона погодилась на вмовляння продюсера Завадюка лише після того, як він запропонував їй участь у "Танцях з зірками". І чоловік своєї обіцянки не дотримався.

Потім Володя вийшов на зв'язок: "Не виходить. Ще не на часі. Просто ти не будеш, так буває, значить треба ще почекати". Розвів руками. Тоді я зрозуміла, що таке використання людей у шоубізнесі та кидалово,

– пригадувала артистка.

У 2022 році співачка потрапила у кілька скандалів – спершу через бали для Польщі на Євробаченні, згодом – через висловлювання в бік спільноти ЛГБТК+. Артистку звинувачували у гомофобії, однак вона залишається на своїй позиції й хоче, щоб її думку також поважали.

9 лютого 2023 року Ірина Федишин повідомила, що втратила брата. Роман Климкович загинув на фронті. Артистка та сім'я захисника не можуть його поховати, адже тіло перебуває на окупованій території.

Особисте життя Ірини Федишин

Ірина Федишин та Віталій Човник познайомилися на одному із концертів в Івано-Франківську, де дівчина виступала, а хлопець був ведучим. На той час Віталій був студентом духовної семінарії, але зустріч з Іриною змінила його життя.

Вони стали не просто творчим тандемом, але й романтичною парою. 29 липня 2006 року Віталій та Ірина одружилися. Чоловік робив все, щоб просувати кар'єру коханої – займався як рекламою, так і менеджментом і логістикою.

У 2012 році в подружжя народився син Юрій, а ще через 4 роки – Олег. У багатьох інтерв'ю співачка підкреслювала, що виховує дітей у традиційних цінностях.

Останнім часом Ірина Федишин не приховує, що не проти знову стати мамою. У кліпі на пісню "Секрет" вона зашифрувала своє бажання, поставши з округлим животиком. Та наразі вона не є вагітною.

Мріємо з чоловіком про дівчинку. Навіть мій кліп – це свого роду посилання на те, щоб наша мрія здійснилася,

– казала артистка.

Де зараз Ірина Федишин?

Позиція Ірини Федишин ніколи не викликала сумнівів. Вона підтримувала українських військових як у 2014 році, так і зараз продовжує цим займатися. З початку повномасштабної війни співачка та її чоловік створили благодійний фонд. У них немає команди чи помічників – подружжя опрацьовує запити військових самостійно.

У травні 2025 року Ірина Федишин розповіла, що зібрала понад 111 мільйонів гривень для Сил Оборони України. Це не тільки автівки – артистка закуповує для захисників рації, дрони, військову амуніцію тощо.

5 грудня, у День волонтера, Ірину Федишин (та інших українських волонтерів) нагородили відзнакою "Золоте серце". Зірка відправила на передову близько 400 авто.

Артистка продовжує випускати нові пісні та виступати з концертами. Наприкінці листопада Ірина Федишин оголосила новий масштабний тур Америкою. Просто зараз співачка виступає у різних містах і штатах з новим різдвяним шоу "Україна колядує 2025 – 2026".