Зрозуміла, що таке кидалово, – Ірина Федишин розповіла, як її використав відомий продюсер

Співачка Ірина Федишин у 2018 році була учасницею шоу "Голосу країни". Виявилось, що вона не хотіла виступати у проєкті, однак зробила це за однієї умови.

Ірина Федишин вперше за довгий час дала велике інтерв'ю. У розмові з Машею Єфросиніною співачка розповіла про участь у великих шоу, зокрема "Голосі країни", передає Show 24.

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Артистка пригадала, що у 2018 році її тривалий час запрошували на "Голос країни" як учасницю. Вона відмовляла, адже на той час вже мала свою аудиторію, гастролювала та не любила подібні змагання. Таки прийти на проєкт її вмовив продюсер – Володимир Завадюк.

"Якщо ти прийдеш у "Голос країни", ти будеш учасницею "Танців з зірками"". І мене це підкупило. Я туди прийшла,

– пригадала співачка.

Ірина Федишин розповіла, що під час участі в "Голосі країни" їй доводилося поєднувати гастролі на сході України та боротьбу в проєкті. Проте вона зізнається, що це був цікавий досвід, зокрема, робота з Джамалою.

Нагадаємо, на сліпих прослуховуваннях на "Голосі країни" Ірина Федишин виконала свою пісню "Малесенькі долоньки" та розвернула крісла всіх тренерів. Федишин обрала команду Джамали. Співачка покинула шоу перед етапом прямих ефірів.

Чому Ірина Федишин так і не була на "Танцях"

Ще під час участі співачки в "Голосі країни" ведучий Юрій Горбунов назвав Ірину однією з майбутніх учасниць "Танців з зірками". Заради танцювального проєкту артистка навіть купила квартиру в Києві: щоб жити там і тренуватися. Але згодом про неї немов забули – організатори то не брали слухавки, то натякали, що щось змінилося.

Потім Володя вийшов на зв'язок: "Не виходить. Ще не на часі. Просто ти не будеш, так буває, значить треба ще почекати". Розвів руками. Тоді я зрозуміла, що таке використання людей у шоубізнесі та кидалово. На той момент там з'явилася Оксана Марченко,

– пригадала Ірина Федишин.

Додамо, участь Оксани Марченко у "Танцях з зірками" спричинила великий скандал, оскільки вона була і є дружиною проросійського політика Віктора Медведчука. У 2020 році стало відомо, що Марченко володіє 8,22% акцій телеканалу "1+1".

Потім Ірину Федишин запрошували в наступний сезон шоу, але співачка була готова погодитися лише за гонорар. Тому вона так і не взяла участі в проєкті.