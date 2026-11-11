Як львівський пологовий відреагував на заяву чоловіка Ірини Федишин про порушення

Львівська лікарня Святої Анни оприлюднила нову заяву після того, як чоловік Ірини Федишин Віталій Човник розповів про обставини втрати їхньої доньки. Лікарка, яка вела вагітність співачки, наразі не приймає пацієнтів. Перевірка ще триває.

11 листопада у лікарні висловили співчуття родині Федишин і повідомили, які рішення ухвалили після перевірок Міністерства охорони здоров'я та засідання медичної ради. Офіційну заяву заклад опублікував в інстаграмі.

Напередодні Віталій Човник публічно звинуватив медиків у недбалості та заявив, що в документах є неправдиві відомості про надання допомоги його дружині. У відповідь лікарня пояснила, що вирішила стосовно двох лікарок, до яких зверталася Ірина.

З лікаркою, яка оглядала Ірину вдома до госпіталізації, припинено трудові відносини. Однак це не скасовує необхідності фахової оцінки її дій. Лікарка, яка вела вагітність Ірини, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам,

– йдеться у заяві.

Заява лікарні / фото st.annas.hospital

У пологовому вже залучили додаткових фахівців, щоб пацієнтки могли пройти УЗД у будь-який час доби. За повідомленням закладу, частину недоліків, на які вказало МОЗ, уже усунули. Зараз там перевіряють, як пацієнтки отримують невідкладну допомогу та куди їх скеровують для обстеження й лікування.

Організовуємо додаткове навчання персоналу щодо розпізнавання невідкладних станів, дотримання протоколів та взаємодії між службами. Плануємо залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології до покращення роботи лікарні,

– повідомили в закладі.

Заява лікарні / фото st.annas.hospital

У лікарні також пообіцяли поліпшити умови для пацієнток та оновити оснащення. У коментарях під дописом користувачі висловили співчуття родині. Дехто запитав, чи переглянув би заклад свою роботу, якби подружжя не розповіло про трагедію публічно.

Коментарі / фото st.annas.hospital

Нагадаємо, за словами Човника, комісія МОЗ виявила сім порушень під час надання допомоги його дружині. Серед них він назвав затримку з проведенням УЗД, запізнілу діагностику відшарування плаценти та порушення у веденні медичної документації.



