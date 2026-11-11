Чоловік Федишин назвав медиків, які надавали допомогу співачці, та розповів про порушення

Майже через місяць після трагедії Віталій Човник в інстаграмі розповів про результати перевірки лікарні Святої Анни у Львові, де народжувала його дружина. Комісія Міністерства охорони здоров'я встановила, що медична допомога Ірині не відповідала встановленим стандартам і протоколам. Крім того, чоловік уперше детально розповів про обставини тієї ночі та назвав медиків і керівників медзакладу, до яких має запитання.

Adv

популярні відео

За словами Віталія Човника, комісія МОЗ виявила сім порушень під час надання медичної допомоги його дружині. Зокрема, йдеться про неналежну оцінку ризиків під час вагітності, відсутність належного спостереження за Іриною після госпіталізації та значне запізнення з проведенням УЗД.

Також перевірка виявила порушення під час визначення обсягу крововтрати, неправильну тактику переливання крові та її компонентів, несвоєчасне надання екстреної допомоги й запізнілу діагностику відшарування плаценти. Окрім цього, комісія звернула увагу на недоліки у веденні медичної документації.

Реклама

Перевірку в лікарні Святої Анни провели після скарги, яку Віталій Човник подав до Міністерства охорони здоров'я.

Як розвивалися події тієї ночі

Віталій Човник також уперше детально розповів, як розвивалися події тієї ночі. За його словами, перші тривожні симптоми з'явилися близько 17:30. Тоді Ірина відчула біль і звернулася до Христини Мельник – лікарки лікарні Святої Анни, яка вела її вагітність. Медикиня, як стверджує чоловік, порадила вагітній прийняти вібуркол і магній, лягти та за годину повідомити про самопочуття. Однак близько 22:15 біль не минув. Ірина запитала лікарку, чи може її оглянути черговий медик. Та відповіла, що їхати до пологового ще зарано, і порадила звернутися до іншої лікарки – Ольги Коваль.

Що робити з Мельник Христиною, яка знаючи, що біль вже тривав не одну годину, першою призначила вібуркол ? І коли минула година ситуація не змінилася, то її лікарського досвіду не вистачило, щоб забити на сполох? Вона вирішила перекинути все на Коваль Ольгу– написав Віталій.

Реклама

Ольга Коваль запропонувала оглянути Ірину вдома. За словами чоловіка, лікарка не мала із собою необхідного обладнання, не перевірила серцебиття дитини та не виміряла артеріальний тиск. Вона лише оглянула живіт і провела внутрішній огляд. Після цього, як стверджує Віталій, медикиня запевнила, що нічого критичного не бачить, і порадила продовжувати приймати вібуркол.

Я не розумію, чому вона так діяла не професійно?– обурився чоловік співачки.

Ірина Федишин / Фото з інстаграм-сторінки vitaliy_chovnyk

Згодом Ірина опинилася в лікарні. Однак, як розповідає чоловік, УЗД їй провели лише приблизно через годину. Лікарка, яка виконувала обстеження, нібито не могла зрозуміти, що відбувається. Тоді Віталій зателефонував іншому медику та показав йому зображення з монітора через відеозв'язок. Той одразу припустив відшарування плаценти.

Хотів спитати, чи має ця лікарка-узедистка сертифікат, бо чув інформацію, що ні. На офіційному сайті лікарні зазначено, що вона пройшла тематичне вдосконалення з пренатальної діагностики, однак це не доводить наявності чинної сертифікації FMF для конкретних видів обстеження. Таку сертифікацію потрібно перевіряти за її видом і терміном дії– зазначив чоловік артистки.

Реклама

До кого Віталій Човник має претензії

Окрім Христини Мельник, яка вела вагітність Ірини, та Ольги Коваль, яка приїжджала оглядати співачку вдома, а згодом оперувала її, Віталій Човник висловив претензії ще до двох представників керівництва медзакладу. Зокрема, чоловік згадав Світлану Гаврилюк, яка очолює лікарню Святої Анни. До неї в нього є запитання щодо організації роботи закладу та ведення медичної документації. Також Віталій назвав Олега Самчука – генерального директора Першого медичного об'єднання Львова, до складу якого входить лікарня Святої Анни.

До того ж чоловік Ірини Федишин порушив питання про можливу кримінальну відповідальність за те, що сталося. Водночас чоловік наголосив, що остаточне рішення щодо подальших юридичних кроків вони з Іриною ухвалюватимуть самостійно.

Оскільки ця справа публічна і набула такого сильного розголосу, і ви знаєте багато деталей, то я хочу спитати вас: а як бути в цій ситуації? Як мені бути як батькові, який втратив дитину, ледь не втратив дружину? Дайте мені відповідь на це запитання. Має тут бути кримінальна відповідальність чи ні?– написав Віталій.

Реклама

Він також пояснив, що не прагне помсти, а хоче домогтися справедливості – не лише заради власної родини, а й заради інших людей. За словами чоловіка, тієї ночі в лікарні він побачив цілковитий хаос і паніку в очах персоналу.

Я не хочу, щоб когось покарали тільки тому, що мені боляче. Я не хочу перекреслювати працю тисяч українських лікарів, які щодня рятують людські життя. Навпаки, я хочу, щоб наша медицина ставала сильнішою. Щоб люди довіряли лікарям. Щоб жінки не боялися народжувати в Україні. Щоб у кожному пологовому будинку були підготовлені фахівці, належна організація роботи та готовність діяти в найкритичніші хвилини– наголосив Човник.

Фото з інстаграм-сторінки vitaliy_chovnyk

Раніше заяву зробила сама Ірина Федишин.