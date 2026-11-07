Втратила донечку та можливість знову стати мамою: відверте зізнання Ірини Федишин

Про пережите Федишин розповіла у своєму Instagram. За словами співачки, того дня ніщо не віщувало біди. Вона побувала в церкві, проводила час із родиною та навіть планувала піти з дітьми в кіно. Однак згодом відчула ниючий біль.

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Спочатку симптоми сприйняли як ознаку передчасних пологів. Як пригадує Ірина, лікарка порадила прийняти ліки, запевнивши, що біль має минути.

Проте ситуація виявилася значно серйознішою. За словами артистки, сталося відшарування плаценти, яке спричинило внутрішню кровотечу. Лікарям довелося терміново оперувати співачку, щоб урятувати її життя.

Через тяжкі ускладнення Ірині видалили матку. Таким чином, разом із донечкою вона втратила й можливість знову виносити дитину.

Федишин вирішила розповісти свою історію, щоб застерегти інших жінок. Співачка закликала вагітних уважно ставитися до будь-яких незвичних симптомів і не ігнорувати біль, навіть якщо спочатку він здається незначним.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що Ірина Федишин втратила доньку на 35-му тижні вагітності.